Comunidades de Chiloé subrayan gobernanza colectiva con ley lafkenche: ‘La mar no tiene dueños y no los tendrá’

Pronunciamiento de comunidades de Quellón y Ancud

Las comunidades costeras: Barrio Costero – Huildad, Quellón, Huaipilli de Compu, Quellón, Lafquen Mapu de San Juan de Chadmo, Quellón, Folil Trincao, Quellón y comunidad Lafkenche de Linao, Ancud, a través de una reciente declaración conjunta, se dirigieron a la opinión pública, “especialmente a la gente de mar, a quienes mariscan, pescan, recolectan y emprenden. También a quienes llevan desde el mar el sustento a sus hogares y a quienes visitan la playa de forma recreativa”, indicaron.

En su declaración pública, las comunidades enfatizan la importancia de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPOs) como oportunidades para planificar el desarrollo local de manera justa y transparente, agregando que tras largos años de tramitación, el pasado jueves 16 de mayo de 2024, las comunidades asistieron a la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) para plantear nuevamente las formas de administrar colectivamente los espacios solicitados y los mecanismos previstos para incluir a toda persona interesada (Artículo 11 [letra b] de la ley 20.249). Las comunidades de Quellón y Ancud subrayan que «la mar no tiene dueños y no lo tendrá». Desafortunadamente, han sido testigos de cómo se depreda, contamina y utiliza el mar como basurero. Esta situación se agrava por la falta de un ordenamiento territorial adecuado, que permite que las decisiones sobre el uso del mar se tomen en Santiago y Valparaíso, ignorando las necesidades y conocimientos de quienes viven en las zonas costeras.

Las comunidades de Quellón y Ancud, en su declaración, reconocen que, aunque hoy se cuenta con una mejor calidad de vida en algunos aspectos, los ECMPOs son esenciales para continuar con el desarrollo sostenible de la región. “Estos planes benefician a pescadores, mitilicultores y operadores turísticos, y abren la puerta a nuevas ideas que promuevan el bienestar humano y respeten la naturaleza y su diversidad de vida. Esta visión de sustentabilidad, denominada küme mongen itrofill mew, es fundamental para las comunidades”, aseveraron.

Asimismo, las comunidades lamentan la difusión de información falsa en redes sociales, la cual pone a las personas en contra de sus propios vecinos. Subrayan que, por ley, están obligadas a incluir a todas las personas que hacen uso del Borde Costero solicitado. Denuncian que el Estado ha puesto trabas a la tramitación de los ECMPOs, prolongando un proceso que debería durar 2 años y medio a un promedio de 6 años y 9 meses. Contrariamente a lo que afirman algunos medios, las comunidades no frenan el desarrollo, sino que han viajado al Congreso repetidamente para solicitar presupuesto destinado a destrabar el proceso en SUBPESCA, CONADI y la SUBSECRETARÍA DE FUERZAS ARMADAS, sin ser escuchadas. Cuestionan si una nueva ley garantizará el cumplimiento de los plazos.

Las comunidades de Quellón y Ancud aclaran que los ECMPOs no eliminan concesiones ni áreas de manejo, y no impiden las obras públicas beneficiosas para todos (Art. 7 Inc. 2° de la ley 20.249). Hacen un llamado al diálogo a pescadores y a todos los sectores interesados en construir un futuro sin discriminación ni sesgos. Reiteran que cada ECMPO es único y se vota por separado, por lo que rechazan los llamados al rechazo generalizado.

Finalmente, las comunidades de Quellón y Ancud enfatizan que la solución a estos problemas es administrativa, no legislativa.

