Confesiones religiosas instan a construir un urgente acuerdo nacional para resolver los problemas del país

Confesiones religiosas hacen un llamado a la paz y a construir un acuerdo nacional por amor a Chile

El texto firmado por diversas autoridades de las comunidades Católica, Ortodoxa, Anglicana, Evangélicas, Pentecostales, Judía e Islámica; señala que se busca contribuir a “a la paz, al desarrollo armónico de nuestra convivencia nacional y desde la perspectiva ética que nos corresponde”.

A continuación, compartimos los principales contenidos, difundidos por Comunicaciones Cech



El deterioro de las relaciones cívicas

En el mensaje se expresa la gran preocupación al observar “grave deterioro que se ha producido desde hace algunos años en nuestras relaciones cívicas, que afectan seriamente la capacidad de buscar soluciones justas y oportunas a las dificultades que enfrentamos”, añadiendo que “un malestar muy generalizado recorre las distintas instancias de la vida nacional”, que hace difícil “la comprensión y el diálogo, elementos esenciales de una verdadera democracia”.



La inseguridad y el crimen que destruye la vida ciudadana

Sobre el “grave problema de inseguridad” que afecta a todos los sectores sociales, se señala es un flagelo de consecuencias impredecibles. “La expansión de la droga y la presencia del crimen organizado, no conocido en Chile, está destruyendo los elementos esenciales de la vida ciudadana y en particular nuestros barrios, familias y nuestra juventud”, destaca la declaración.



La corrupción transversal en instancias públicas y privadas

Los representantes religiosos, expresan que es motivo de gran preocupación, el escándalo suscitado ante “innumerables casos de corrupción que han afectado de manera transversal a diversas instancias públicas y privada” de aquellos que tienen un compromiso por “el bien común”. Añaden que es especialmente grave que estos hechos ocurran con los recursos públicos, “que pertenecen a todos los chilenos y están destinados a dar solución a los graves problemas sociales que nos aquejan”.



La incapacidad de actores políticos para acuerdos esenciales

Frente a la incapacidad de los actores políticos para llegar a acuerdos, como en el tema de las pensiones “para el justo beneficio de los más necesitados” o los procesos constituyentes “prueba de nuestros desencuentros”, se señala tiene “efectos desintegradores para la convivencia cívica y el progreso”.



La necesidad de un acuerdo nacional para resolver los graves problemas país

Por esta razón se expresa que el país “requiere dar un paso decisivo hacia una verdadera política de acuerdos y consenso” a través de “un acuerdo nacional” que se aboque “a resolver los graves problemas sociales, económicos y políticos que enfrentamos”. Ante este llamado se señala “estamos dispuestos a colaborar, desde nuestra perspectiva, a este gran objetivo”.



Volver a las sendas del entendimiento y comprensión

Se recuerda que nuestra nación ha vivido varios momentos de crisis a lo largo de su historia, los que han sido oportunidades para el progreso, superación y mostrar amor a Chile. “Nuestras comunidades siempre han estado presentes para asistir y aliviar a los afectados por las emergencias, como recientemente en el caso de los incendios y seguiremos haciéndolo” se recalca, llamando a todos “a volver a las sendas del entendimiento y comprensión entre nosotros y trabajar por el progreso”.



Un llamado a toda la ciudadanía por amor a Chile

Finalmente se señala que está es una invitación a todos los conciudadanos, a los legisladores y todos los sectores sin distinción “sin tener por delante otro norte que el amor a Chile, la casa común y la Patria que el Creador nos ha regalado, donde hay un lugar para cada uno y donde todos tenemos una misión y un camino”.



La declaración, emitida este 13 de marzo, ha sido firmada por Fernando Chomali G., Arzobispo de Santiago y Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile; Sergio Abad, Arzobispo Ortodoxo de Chile; Hector Francisco Zavala M., Arzobispo Primado de la Iglesia Anglicana en Chile; Emiliano Soto V., Representante protocolar de las Iglesias Evangélicas ante el Estado de Chile; Hector Cancino Del V., Presidente de la Plataforma Evangélica Nacional.(PLENA); Sergio Velozo T., Obispo Presidente de la Unión de Iglesias Pentecostales de Chile; Francisco Javier Rivera M., Obispo Director de la Comisión Legal Evangélica; Eduardo Cid C., Obispo Vicepresidente de la Mesa Ampliada UNE-Chile; Eduardo Waigortin, Rabino Presidente de la Comunidad Judía de Chile; Samuel Szeinhendler, Rabino Presidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana de Chile; y Fuad Musa P., Presidente del Centro de Cultura Islámica de Chile.

