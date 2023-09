Conflicto salmonero en Aysén: Organizaciones denuncian que sectores de la industria buscan “torpedear” nuevo intento de regular concesiones en áreas protegidas.

Imagen portada: Cuadro 1. Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas con Gobernadora Regional de Aysén, Andrea Macías Palma en reunión participación ciudadana / Cuadro 2. Distribución concesiones salmoneras generales y en áreas protegidas al 2022.

En Aysén asoma una nueva polémica de la industria salmonera por concesiones en áreas protegidas

Durante su reciente visita a la región de Aysén, la ministra del Medio Ambiente Maisa Rojas Corradi compartió una serie de anuncios en temas ambientales. Asimismo, se sostuvo una amplia convocatoria en los denominados “diálogos participativos” organizado por su cartera con el fin de recoger opiniones de la ciudadanía y diferentes actores públicos y privados, sobre las modificaciones que debieran incluirse en la actualización de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuerpo legal que está ad portas de cumplir 30 años desde su publicación (1994).

En este marco, representantes de organizaciones y comunidades, han manifestado a la ministra la preocupación porque luego de la aprobación de la Ley Sbap (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), fue rechazado por la comisión mixta la indicación del Ejecutivo, demandada por diversos colectivos del país, de regular las concesiones acuícolas de las áreas protegidas, señalándose en su momento que no tendría efecto retroactivo a las concesiones otorgadas y que su aplicación sería a futuro (del 20235 en adelante). Sin embargo, en medio de una fuerte campaña de la industria y la “bancada salmonera” en el Congreso, finalmente se rechazó.

La respuesta de la ministra a estos requerimientos fue, de reafirmar que la discusión sobre este tema se abordará durante la tramitación de la Ley de Acuicultura. En el espacio participativo, indicó a los asistentes que: “Esto no significa que el país no quiera la actividad acuícola y en particular la salmonicultura, porque se trata de una actividad económica muy importante para esta región y también para Los Lagos y Magallanes. Lo único que estamos diciendo que esto debe ocurrir fuera de las áreas protegidas, y va a ingresar en algún momento durante este año una ley de acuicultura y ahí esperamos volver a retomar esta discusión«, hecho que volvió a señalarlo en entrevistas con medios locales.

Sin embargo, el hecho no pasó inadvertido para sectores vinculados a la industria salmonera, generándose diversas fuertes reacciones y anuncios de acciones contra la persistencia del Gobierno. Incluso, se ha señalado por algunos representantes que La ministra realizó una “declaración de guerra”.

Reacciones desde organizaciones defensoras de áreas protegidas

Peter Hartman, director CODEFF Región de Aysén y presidente de la Agrupación “Aisén Reserva de Vida”, presente en reciente espacio de participación del ministerio del Medio Ambiente para cambiar la ley del Medio Ambiente y frente al intervencionismo de un grupo ligado al sector salmonero, señaló: “Lo que nosotros apreciamos fue más bien una protesta de una patota, inclusive diputado Alinco, del sector pesquero industrial ante el veredicto de la Justicia permitiendo la entrada a la región de pescadores de la Región de Los Ríos, en lo que el Ministerio del Medio Ambiente poco o nada tenía que ver. La verdad es que tenían ahí tan “mala onda” y falta de respeto hacia los demás presentes, muchos de ellos desconocidos (a lo mejor parte del grupo ese), que varios nos fuimos. Se suma, que ese lugar tiene pésima acústica y amplificación, lo que conspira contra la adecuada participación. Por lo demás, es harto contradictorio ver a la ministra tras un podio con isologo de la CChC, y reconocemos su valentía en responder a los molestosos, dejando en claro que iban a insistir en sacar las salmoneras invasivas de las áreas protegidas, de lo que explicó sus porqués y en lo cual por cierto la apoyamos. ¿Si están tan interesados en evitar se supriman salmoneras, porque no averiguan y reclaman por las 407 concesiones que están sin ser usadas por la propia industria?”, se pregunta.

Juan Carlos Viveros, vocero de la agrupación movimiento “Defendamos Chiloé”, comentó que: “La industria salmonera lleva 40 años en Chiloé, aquí nacieron, desde aquí se levantaron y una vez que comenzaron sus problemas de impactos ambientales, buscaron irse más al sur, a la hermana región de Aysén primero luego a Magallanes. El problema mayor, es que buscaron expandirse hacia áreas que habían sido definidas para su protección, dado su altísimo valor e importancia para la conservación de equilibrios naturales que sostienen la vida de muchas especies incluyendo los servicios directos que nos brindan a nosotros como especie humana”.

Agregó Viveros: “Por ello creo que la postura de la ministra es exactamente lo que el país necesita que tenga, y buscar un reordenamiento total de la salmonicultura que permita sacarlas de esas áreas protegidas es fundamental, siempre teniendo en cuenta los mecanismos que den también ese mismo reordenamiento a quienes trabajan allí”.

Liesbeth van der Meer, directora de Oceana Chile, manifestó: “Creo que como Ministra de Medio Ambiente su rol es asegurar la real protección de las áreas protegidas, evitar la pérdida de biodiversidad y asegurar que las áreas que fueron creadas mantengan su integridad. Recordemos que, durante el gobierno anterior, mientras se tramitó el proyecto de biodiversidad y áreas protegidas, no hubo una oposición categórica por parte de las salmoneras a las restricciones que se les imponían, cuestión que fue defendida por la entonces ministra, Carolina Schmidt. Resulta curioso que en ese momento no existió un cuestionamiento por parte de la industria y ahora se levante dicha oposición”.

Finalmente, Peter Hartmann, hizo relación de diversos episodios con el actual periodo de conmemoraciones en estos días, señalando que “un digno heredero de esa época fáctica sin duda es el Estado Salmonero y tuvimos oportunidad de presenciar alguno de sus “golpes”, como aquel de la negociación de la Zonificación del Borde Costero, en que los demás estábamos participativos y cediendo, mientras ellos fueron a quedarse con todo”. También recordó cómo sectores de la industria salmonera “torpedearon la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

