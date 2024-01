Coordinadora Feminista 8 M por arresto domiciliario de Cathy Barriga: «La justicia en Chile diferencia entre ricos y pobres»

Desde la Coordinadora Feminista 8 de Marzo (8M) lanzaron críticas contra las medidas cautelares dictaminadas por la justicia contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga (UDI), quien fue formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Pese a que la Fiscalía había solicitado la medida cautelar de prisión preventiva, finalmente el juzgado decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para la ex autoridad comunal.

Sobre esta decisión, la coordinadora se pronunció a través de sus redes sociales, señalando que: «La justicia en Chile diferencia entre ricos y pobres».

Criticaron que la ex edil se encuentre en una vivienda en la comuna de Peñaflor cumpliendo su arresto domiciliario durante los 120 días de la investigación, tras alegar que es madre cuidadora.

«Cathy Barriga, ex-alcaldesa UDI, imputada por fraude de más de 31 mil millones de pesos en la Municipalidad de Maipú, esperará el juicio en su casa. Estar con arraigo nacional y arresto domiciliario es lo más cerca que la desfalcadora Barriga estará de la realidad de las mujeres cuidadoras precarizadas del país», expresaron en la publicación.

«A pesar de una carpeta investigativa de 40 mil hojas con pruebas suficientes, el juez consideró que no es un peligro para la sociedad. Esto se llama Justicia de clase, la diferencia de trato entre ricos y pobres», remarcaron desde la organización.

«Barriga es parte de una élite política y social vinculada a la UDI»

Pamela Valenzuela, vocera de la Coordinadora 8M recordó que y Barriga está siendo imputada por un fraude de $31 mil millones hacia la Municipalidad de Maipú, un «dinero correspondiente al presupuesto fiscal de esa comuna y destinado al bienestar social de ella».

«Para evitar la cárcel esta persona, acusada de malversación de caudales públicos, alegó que era madre cuidadora instrumentalizando una realidad que viven muchísimas mujeres y personas del país, pero que ella no vive ni sufre», cuestionó en diálogo con El Desconcierto.

A su juicio, la ex autoridad comunal está aprovechando «sus redes de poder al ser parte de una élite política y social vinculada a la UDI, al Opus Dei y a grupos económicos».

Sobre el argumento presentado pro Barriga sobre su condición de madre guardadora, Valenzuela fue tajante: «Dudamos que sepa algo de la injusticia y la violencia que viven las cuidadoras precarizadas del país, tener la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, es de hecho probablemente lo más cerca que va a llegar a estar alguna vez de esa realidad».

«En nuestro país los tribunales operan con justicia de clase, lo cual es una expresión más de la desigualdad estructural del país, constituyéndose en un privilegio más para que a aquellos que, por sus redes de contacto o poder económico, independiente de la gravedad del delito que cometan, ya sea robo, malversación de fondos, elusión de impuestos o violencia sexual, no se les apliquen las mismas condenas o fallos que la gente humilde, que somos la mayoría en el país», planteó en sus declaraciones al medio citado.

«Cathy Barriga salió riendo del juzgado»

La vocera de la Coordinadora hizo mención a otros casos en los que diferentes actores políticos , deportistas y empresarios, quien han aprovechado sus redes de poder para salir bien librados en los procesos judiciales.

En concretó se refirió a los casos de Eduardo Macaya , padre del presidente de la UDI, Javier Macaya, quien actualmente formalizado por su presunta autoría en cuatro hechos de abuso sexual; así como con el jugador del Colo Colo, Jhordy Thompson, quien fue formalizado por un caso de femicidio frustrado contra su ex pareja y pudo viajar hasta Europa para unirse a un club de Rusia, tras pagar una fianza de 100 millones de pesos.

También mencionó el caso de Martín, hijo de Carlos Larraín, quien fue señalado como responsable de un atropello con resultado de muerte y el de Francisco Frei Ruiz-Tagle, condenado por varios delitos económicos.

«En Chile no se juzga igual a una persona pobre que una con cierto grado de poder, los criterios para dejar sin prisión preventiva a Barriga tienen que ver con que es un último recurso y ese criterio sería de toda justicia de no ser porque no se aplica igual para todas y todos», afirmó Valenzuela.

La vocera del colectivo recalcó que aunque Cathy Barriga» tiene una carpeta investigativa de 40.000 hojas con evidencia de sus delitos, salió riendo del juzgado, haciendo transmisiones en directo»

·»Y va a esperar los resultados de la investigación en la lujosa comodidad de su hogar, por mucho menos otras personas, pero sin vínculos en la UDI como ella han quedado en prisión preventiva, e incluso han perdido la vida en el camino acá no hay solo justicia clasista, lo que hace el Poder Judicial también es violencia instituciona, cerró.

Sigue leyendo: