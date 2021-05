Cristián Cuevas explica la derrota de Bárbara Figueroa en la CUT

Corría el año 2012 y el Partido Comunista disputaba la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) frente al socialista Arturo Martínez. El PC tenía todas las de ganar ante el desprestigiado burócrata sindical afín a los gobiernos de la ex-Concertación. Entre sus mejores cartas figuraba el reconocido dirigente sindical Cristián Cuevas, quien se había hecho famoso organizando a los trabajadores subcontratados de Codelco y, en un momento de apertura del reivindicaciones de las disidencias sexuales, su militancia en el movimiento GLBT otorgaría a Chile el sello de ser el primer país en tener como principal dirigente sindical a una persona gay.

Sin embargo, la burocracia partidaria tuvo otros planes. Entre gallos y medianoche la directiva del PC decidió escoger a una desconocida Bárbara Figueroa, quien era una disciplinada militante que participaba en el Colegio de Profesores. El apoyo de la máquina sindical del PC, unido a acuerdos con los socialistas salientes hicieron el resto y durante 9 años la principal organización de trabajadores tuvo una dirigenta incapaz de sacar de la crisis al movimiento sindical chileno.

En las votaciones de estos tres días participó el 18,53% del padrón de la CUT. Es decir, de 180 mil trabajadores habilitados para votar, votaron unos 33 mil en la primera votación electrónica de la central sindical de carácter universal. “Fue universal, pero restringido, participaron las nóminas que los sindicatos presentaron” – aclara Cuevas, quien agrega que “se puede cumplir así con el ritual del proceso electoral”.

Agrega que “es preocupante que desde el mundo del trabajo organizado no nos hagamos la autocrítica respecto de nuestra poca capacidad de movilizar a los trabajadores. Eso no quiere decir que no haya organización en los sindicatos de base o que los trabajadores no quieran organizarse, sino que enfrentamos una desconexión del mundo del trabajo con los procesos de cambio que se van generando en los territorios. El mundo del trabajo no participa en su construcción”.

UN PROFESOR SOCIALISTA

En las votaciones realizadas entre el pasado miércoles y el viernes, fueron electos los 45 integrantes titulares y 15 suplentes del Consejo Directivo Nacional, quienes acabarán por definir el próximo ejecutivo de la multisindical.

La mayoría fue ganada holgadamente por los socialistas. La Lista B (Alianza Sindical, Amplia, Paritaria, Regionalista), organizada por militantes del PS y presidida por el profesor José Manuel Díaz, obtuvo 27 consejeros, muy por encima de las otras listas, como la Lista A del PC que llevaba a Figueroa como estandarte, quienes alcanzaron apenas 12 representantes. En tanto la DC logró elegir 3 consejeros y otros 3 salieron como representantes de la Lista Trabajadores al Poder, liderada por Fabián Caballero, militante del MIR y dirigente de los trabajadores municipales; la lista Autonomía Sindical y otra de independientes sin pactos.

La carta que el PC presentó como la renovación de la CUT tampoco tuvo gran desempeño en las elecciones de constituyentes, en las que concurrió en el Distrito 12 (La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo), en donde obtuvo 10.142 votos (2,73%), lo que no le alcanzó para ser electa.

LA CUT Y LA DESLEGITIMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

El modo de votación de la CUT tampoco es un incentivo a la participación. Cuevas explica que previo a la votación, “cada federación y sindicato manda la nómina de habilitados para votar. Un sindicato puede tener 300 socios, pero manda una nómina de 50 y eso indica que no logran movilizar a los trabajadores.

Según Cuevas las principales demandas que debe responder la CUT es poner como tema central de la organización “el ejercicio de participación, democracia y transparencia, fenómenos que debemos observar críticamente. Si no lo hacemos vamos a seguir desfondando las organizaciones de trabajadores”.

En el caso de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que Cuevas lideró hasta 2013, votaron 137 personas de las poco más de dos mil habilitadas para sufragar en la elección de esta semana. Se trata de un sindicado que tuvo en su momento más amplio cerca de 18 mil trabajadores afiliados.

“Si tu no haces un análisis crítico de qué está pasando allí, estamos jodidos”- plantea Cuevas.

Según el dirigente sindical “estamos viviendo un proceso de deslegitimación del mundo sindical desde 2012, de impugnación a todas las instituciones, proceso que alcanza también a las organizaciones sindicales. El problema de legitimación, de impugnación también golpea el mundo del trabajo. La mayoría de los trabajadores no se siente representado, aunque eso no quiere decir que los trabajadores no quieran organizarse o no quieran luchar”.

De igual modo Cuevas está conforme con la lucha al interior de la CUT que llevó hasta ese año. Considera que la CTC “lideró el proceso de salida de Arturo Martínez como presidente de la sindical. No era sostenible que siguiera siendo presidente de la CUT”.

Tras nueve años de ser presidenta de la CUT ¿cómo consideras la gestión de Bárbara Figueroa?

– Yo creo que ella lo hizo mal.

¿Por qué el PC no te llevó como candidato en 2012 para presidir la CUT?

– … creo que yo no era confiable, porque mantenía más autonomía del partido en el mundo sindical. Bárbara fue un invento de Guillermo Salinas, ella es parte de la estructura dura del PC.

¿Y tú lo hubieses hecho diferente?

– Sí, porque tengo experiencia en el mundo sindical desde abajo además de conexión directa con el mundo social, lo que expresa identidades más allá del mundo del trabajo. En tanto, ellos son militantes de los partidos y después está el vínculo con el mundo del trabajo. Algunos dirigentes de allí nunca han ido a una asamblea de trabajadores. Claro que es un problema que desborda la CUT, y es de la superestructura de las organizaciones sindicales. Creo que las organizaciones sindicales fueron colonizadas ideológicamente por el neoliberalismo y las prácticas clienterales de cooptación de los dirigentes sindicales, un proceso que no sólo ha ocurrido en Chile, sino que a nivel global.

¿Y qué se debiera hacer?

– Un proceso de refundación del movimiento sindical con una lectura para este tiempo. Es hora de mirar para el futuro y revincular el mundo del trabajo a los proceso que se viven en Chile. Sobre todo se trata de recuperar su perspectiva de clase y que sea una escuela que se vincule a las luchas sociales y territoriales que estamos dando.

La última imagen pública de Bárbara Figueroa fue recibiendo en la sede de la CUT a Yasna Provoste, quien provenía de una reunión con Sebastián Piñera en la Moneda, en la que presentaron la discusión sobre mínimos comunes. Los medios presentaron el encuentro en la sede sindical como la bajada a la ciudadanía de las negociaciones del gobierno. ¿qué te pareció esa imagen?

– En términos estéticos nunca hubiese hecho eso. Eso genera indignación. Ante la falta de capacidad de propuestas o de ideas nuevas se inventaron una performance, en la que se invitó a la señora Provoste sólo para poder salir en la tele. Recordemos que fue en el marco de una convocatoria a una huelga general para ese día. Los de la CUT siempre andan pidiendo ropa prestada. Pidiendo agüita al Parlamento, a la Provoste. El movimiento sindical tiene que tener voz propia.

¿En qué organización estás participando ahora?

– Yo estoy ahora en el Sindicato Interempresas de Trabajadores Subcontratistas de la región de Valparaíso, particularmente en Los Andes, la división Andina de Codelco. Soy además vocero del frente unitario de trabajadores FUT, un espacio intersindical que integra organizaciones y federaciones que se constituyó al calor del del estallido de octubre de 2019. Apoyamos en la elección de la CUT a Tamara Muñoz, presidenta de la Federación Call Center y quien lideró la lista Autonomía Sindical, resultando electa.

