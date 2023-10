“Cuando la última semilla sea privatizada”: El mensaje urgente de Biodiversidad Alimentaria que busca generar conciencia y acción

Biodiversidad Alimentaria

Biodiversidad Alimentaria es una fundación que, desde la autonomía, se dedica a la recuperación y conservación de la biodiversidad agrícola de las comunidades indígenas y campesinas de Chile, con importantes trabajos.

Parte de su presentación web, la Fundación señala sobre las semillas: “En la actualidad son muchas las variedades tradicionales que se encuentran en riesgo de desaparecer, pero podemos decir con seguridad que son menos que hace años. Ha sido un grano de arcilla el aporte, pero ha sido significativo, como resultado de la formación de un equipo humano y profesional que frente a toda disyuntiva y diferencia, ha optado por buscar la similitud, la identidad y trabajar por una causa común, que no sólo les beneficia a ellos, sino a todos los habitantes de Chile y el mundo, indígenas o no, campesinos o urbanos, productores o consumidores. Hemos decidido no sólo lamentarnos por la pérdida de la biodiversidad alimentaria, base de la propia existencia humana, sino más bien hemos decidido actuar, recuperar, sembrar, comer, y compartir, esa es la manera, nada que requiera de grandes conocimientos, aparte de los que sabios indígenas y campesinos ya han compartido con nosotros al igual que su semilla, haciéndonos saber lo importante que es para ellos que otros conozcan acerca de esto”.

Biodiversidad Alimentaria viene promoviendo una serie de contenidos, a través de talleres, encuentros, huertas, publicaciones y materiales educativos que pueden ser seguidos en sus redes sociales. Recientemente, publicó un video que llama la atención po la situación de amenaza que vive la semilla y la biodiversidad alimentaria. Compartimos el acceso al video:

“No podemos ser simplemente espectadores, mientras unos pocos se apropian de cada célula de vida”.

Ver video “Cuando la última semilla haya sido privatizada”

https://www.facebook.com/reel/1385324608997793

Biodiversidad Alimentaria en RRSS

Instagram

Facebook

Seguir leyendo más…