Daniel Jadue se querelló contra el contralor general de la República Jorge Bermúdez

Alcalde Jadue se querella contra Jorge Bermúdez

Tras la publicación de una nota en el diario El Mercurio, donde el contralor Jorge se refirió a los cargos que formuló la entidad contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por traspasos de dineros hacia la Asociación de Farmacias Populares, el edil había anunciado que ejercería acciones legales.

«Esta semana me han acusado y sentenciado a través de los medios de comunicación. Ahora, y lo que resulta improcedente e insólito, es que el Contralor General de la República comenta con publicidad una investigación donde estoy ejerciendo mi derecho a defensa», señaló Jadue en su cuenta de la red social Twitter hace un mes.

Seguidamente, el alcalde manifestó que «llama la atención que el propio Contralor comente un sumario administrativos antes de su finalización, pues vulnera el principio de inocencia», para luego agregar que «es impresentable que el propio Contralor prejuzgue y sentencie públicamente un sumario no terminado y al contrario no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables»

En la nota publicada por El Mercurio, titulada ‘Contralor profundiza sobre cargos formulados contra alcalde Jadue’, Bermúdez afirmó que «efectivamente hay irregularidades que son relevantes», declinando dar más detalles pues -reconoce- ahora se inicia un periodo de descargos por parte de los inculpados y luego se debe determinar la sanción.

Daniel Jadue concreta querella

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de acuerdo a diversas fuentes de prensa, finalmente se querelló contra el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, la que también está dirigida contra el fiscal instructor del sumario, Christian Prunes, acción penal que fue ingresada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Así, Jadue concretó la acción penal que anunció el mes pasado, luego de que se revelara en la prensa que el órgano fiscalizador le formuló cargos por «faltas a la probidad». La querella imputa el delito de violación de secreto, establecido en el artículo 246 del Código Penal, que sanciona al empleado público «que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados».

Seguir leyendo más…