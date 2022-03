Denuncian irregularidades en reconstitución de escena asesinato de joven BAU en Panguipulli

Con posterioridad al homicidio de Emilia Milen Herrera, BAU, la noche del 16 de febrero del 2021, la comunidad mapuche denunció que fue perpetrado por sicarios que estarían vinculados a la administración del condominio Riñihue, con quien se mantenía un constante clima de tensión debido al acceso público de un lugar de playa.

En el marco de las investigaciones judiciales, corresponde una reconstitución de escena, la que fue hecha en primera instancia, sin embargo, no fueron notificadas la parte querellante, es decir la abogada ni la madre de Emilia, Denisse Obrecht.

La madre de Emilia Milen, a través de un audio, informó sobre las irregularidades en la decisión de realizar la reconstitución de escena en ciudad de Puerto Montt, a kilómetros de donde asesinaron a su hija por hombres vinculados a la administración del condominio Riñimapu en lago Riñihue comuna de Panguipulli. Esta sería la segunda reconstitución, ya que en la primera instancia no le avisaron a ella ni a la abogada querellante.

Denisse Obrecht, señaló lo siguiente: “Para que la gente se entere que, como mamá de Bau, siento que ha habido ciertas irregularidades en su caso. Por ejemplo, se hizo una primera reconstitución de los hechos, que solamente les avisaron a las personas querelladas, las que están detenidas y ni siquiera se le avisó a nuestra abogada querellante, por lo tanto, ella puso un reclamo y solicitó una segunda reconstitución de los hechos, la cual la mandan a hacer a Puerto Montt, a un terreno de carabineros”.

Agrega la madre de BAU: “Esta situación no nos parece que corresponda. Los terrenos no son iguales, los relieves, todo eso es muy diferente y no corresponde. Luego que pone el reclamo la abogada, nuevamente mandan a decir que el 13 de abril se realizará en Puerto Montt, por lo que en esta segunda ocasión que a nosotros nos están avisando, se le dice que no estamos de acuerdo, justamente porque el terreno es diferente, las condiciones son diferentes. No va a ver un terreno igual, debe ser en el lugar de los hechos, porque ahí, a pesar que cometieron más irregularidades los del condominio, desde ahí fue donde se dispara. También están diciendo que es por seguridad, ¿seguridad para quién? Si ellos han tenido seguridad todo este tiempo acompañados de carabineros, drones, etc. Y quienes son las víctimas en este caso, es mi hija, quien estaba con el lof. Ellos no han sufrido ningún ataque, ninguna cosa. Al contrario, desde el condominio riñimapu se contrataron a los sicarios, que dispararon a mi hija y a todo el grupo que iba a apoyar a la gente que estaba en una carpa”.

La Fiscalía Regional de Los Ríos informó ayer a Radio Bío Bío que esto se debería a un informe emanado desde la Policía de Investigaciones, que señala que en el lugar no existen condiciones de seguridad adecuadas para la reconstitución.

Desde la defensa de los familiares de Emilia Herrera Obrecht, la abogada, Karina Riquelme, expresó a dicho medio, que es importante comprender el contexto en que ocurrió el suceso, que se debería a un conflicto entre los dueños del condominio y una comunidad mapuche. “Los hechos acontecen en un sitio y en un lugar que mantiene un conflicto, y que debemos observarlo directamente y no puede ser realizado