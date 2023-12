Día de la tenencia responsable de mascotas: Viralizan conmovedora historia de Guaripolo, el gatito de Huechuraba que busca una familia

La historia de Guaripolo en el día de la tenencia responsable

Mientras en la comuna de San Joaquín se lanzó la campaña de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo #EllosConfíanEnTi, sobre la tenencia responsable de mascotas, paralelamente, desde Huechuraba, se da a conocer la conmovedora historia de Guaripolo.

Guaripolo, es la historia de miles animalitos que fue abandonado en las calles. Este gatito, conoció a un Conserje en Huechuraba que se convirtió en su mejor amigo, pero lamentablemente dejó de trabajar en el lugar. Guaripolo le buscaba todos los días, maullando en portería.

En un video que se ha compartido en redes sociales y que lamentablemente, aún no consigue su propósito, de conseguir una familia que lo adopte, comparte el siguiente mensaje:

“Hola soy 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗜𝗣𝗢𝗟𝗢” y llevo meses buscando 𝗛𝗢𝗚𝗔𝗥 𝗗𝗘𝗙𝗜𝗡𝗜𝗧𝗜𝗩𝗢. Por favor mira y comparte mi historia) (Santiago, Chile). He vivido toda mi vida en la calle y necesito urgente tener HOGAR DEFINITIVO. Estoy en un refugio esperando una oportunidad, una familia que me quiera y me cuide. Soy muy ronroneador y cariñoso, prometo dar mucho amor y lindas energías. Tengo 3 años, estoy esterilizado y soy positivo a leucemia felina. Adopción responsable (indoor).

Consulta por mi adopción a las tías: +569 82047035 / +569 40210049

Más información de Guaripolo en Patitas Huechuraba / Consultas: +569 82047035 / +569 40210049

Campaña de tenencia responsable

Spot campaña de tenencia responsable

En la comuna de San Joaquín se lanzó la campaña de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo #EllosConfíanEnTi, sobre la tenencia responsable de mascotas.

Según explicó la ministra Vocera, Camila Vallejo, junto a la subsecretaria de Desarrollo Regional y administrativo, Francisca Perales, esta nueva campaña busca generar conciencia respecto a las distintas aristas que componen la tenencia responsable, como los cuidados, la inscripción en el registro, el abandono, la responsabilidad comunitaria y el maltrato.

Cabe destacar que la tenencia responsable es el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener un animal de compañía. Como Gobierno promovemos este deber a través del Programa de Tenencia Responsable, el que fue presentado hoy y que entrega financiamiento para la prestación de servicios veterinarios, acciones educativas y participación ciudadana.

Recuerda que adoptar un animal de compañía implica entregarle alimentación, cuidados veterinarios, esterilizarlo, brindarles hogar y buen trato, recoger y eliminar siempre sus desechos, inscribirlo en el Registro Nacional de Mascotas, además de respetar las normas de salud y seguridad pública.

Ingresa a www.tenenciaresponsablemascotas.cl y encuentra consejos para una tenencia responsable junto a información sobre adopción, maltrato animal, esterilización y otros cuidados.

