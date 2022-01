Diputada electa mapuche Ericka Ñanco repudia declaraciones de guerra de general Luis Cuellar y estado de excepción en macro zona sur

Ver también :

«Nosotros no somos policías, somos parte de las Fuerzas Armadas. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra (…) Si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones. Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a hacer uso de sus armas. Va a identificar blancos y van a haber bajas (…) ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito«, dijo a medios de prensa el general Luis Cuellar, el 19 de enero.

Las declaraciones del general han provocado diversas reacciones de rechazo. La diputada electa por el distrito 23, Ericka Ñanco, señaló en RRSS: “La militarización no garantiza la seguridad de los civiles. Las declaraciones de guerra del gral Cuéllar, sin haber investigación respecto del lamentable asesinato de dos personas en la Araucanía, solo ayudan a desestabilizar los procesos de paz y diálogo que debemos construir”.

Las declaraciones de guerra del gral Cuéllar, sin haber investigación respecto del lamentable asesinato de dos personas en la Araucanía, solo ayudan a desestabilizar los procesos de paz y diálogo que debemos construir — Coca Ericka Ñanco #Amulepe 🌳 (@ericka_nanco) January 20, 2022

Asimismo, en reciente entrevista en CNN, la parlamentaria electa manifestó: “En el estado de excepción, no han disminuido los hechos delictuales en la Araucanía. Ver tanquetas no significa ni seguridad ni paz. Si realmente queremos abordar un proceso de paz, debemos conversar con quienes están sufriendo y con quienes están reivindicando demandas históricas del pueblo mapuche”.

Por su parte, la Comisión chilena de derechos humanos, sobre las declaraciones de Cuellar, indicó: “Dichos del Jefe Militar reafirma necesidad de terminar tanto con la militarización del Wallmapu como de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional por parte de las FFAA”.