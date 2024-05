Dos años después: Comunidades denuncian falta de cumplimiento tras anuncio presidencial sobre salida de salmoneras de áreas protegidas

Salmoneras y áreas protegidas: El anuncio presidencial de hace dos años

Era un 4 de mayo del 2022 y el presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la región de Magallanes, expresó que las empresas salmoneras tienen que salir de las áreas protegidas: «Queremos decir de manera muy clara a las distintas industrias que acá la convivencia tiene que ser en términos de respeto a la comunidad y al medioambiente, y eso implica, aunque sea duro decirlo, que industrias como la de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas», expresó el mandatario.

También indicó el mandatario: «Desde nuestro gobierno tenemos que buscar ese equilibrio sensible, difícil, de cómo compatibilizar el empleo que entregan esas empresas con las externalidades que provocan (…) No se puede entregar más concesiones en la medida que no existan estudios de capacidad de carga del suelo marítimo, autónomos de las salmoneras, y que exista una capacidad fiscalizadora del Estado».

Cabe señalar, que en la actualidad, 32 empresas de grupos empresariales y conglomerados familiares chilenos junto a transnacionales noruegas, canadienses, japonesas, chinas y alemanas, controlan, a lo menos, 416 concesiones industriales al interior de los Parques Nacionales y áreas Protegidas en las regiones de la Patagonia.

En diciembre del 2023, se publicitaba desde las carteras de Economía y Medio Ambiente, sobre un acuerdo público privado para “avanzar en la salida de concesiones acuícolas de los parques nacionales y zonas adyacentes”, lo que fue firmado por autoridades de gobierno y representantes de Aqua Chile y Cooke Aquaculture (Canadá), en la Región de Valparaíso, sin embargo, comunidades del sur de Chile han detectado nulo avance y más aún, han hecho referencia a una serie de dudas e irregularidades, ya que se concedería la reubicación de nueve concesiones a dos empresas que mantienen procedimientos sancionatorios en curso en la SMA y han incurrido en causales de caducidad de sus concesiones acuícolas, por diferentes motivos.

Dos años después: Lo que dicen comunidades y organizaciones

“Ese día 4 de Mayo del 2022 el presidente nos tomó por sorpresa al a anunciar en su región de Magallanes la salida de las salmoneras de áreas protegidas. Era un anuncio que anhelamos desde hace mucho tiempo. Es lamentable que tras 2 años de aquello, no se haya avanzado nada. Ninguna concesión ha salido ni siquiera de parques nacionales donde están prohibidas”, señala Juan Carlos Viveros de Defendamos Chiloé.

Viveros agrega: “Las áreas protegidas fueron elegidas y nominadas así por su alto valor para la biodiversidad, para el planeta, para la vida toda. Es evidente que la salmonicultura no debe estar en esas aguas, no son compatibles. Una industria que contamina, altera el ecosistema e impacta especies nativas es altamente incompatible”.

Por su parte, Haydee Águila, presidenta de la comunidad kawésqar Ata’p, en la Patagonia austral, región de Magallanes, señaló: “Yo creo que desde el mandato del presidente Boric hasta hoy en día no se ha solucionado absolutamente nada de los acuerdos. Yo creo que fue una simple palabra lo que han hecho, porque siguen siendo las salmoneras que vulneran los derechos de las propias comunidades. Luego de eso, (el Ministerio) Medio Ambiente tampoco ha hecho su trabajo como corresponde de salvaguardar realmente lo que es el maritorio. Para nosotros como pueblo originario necesitamos de que realmente haya claudicación dentro de las empresas salmoneras, no que quede simplemente en palabras ya de que hoy en día tenemos zona de sacrificio Magallanes”.

Viveros desde Chiloé indicó: “Queremos ser muy claros en esto, dada la permanente tergiversación y caricaturas que se hacen: no pedimos que cierre la industria, no pedimos que se vayan de Chile, pedimos que salgan de las áreas protegidas. El Estado permitió su instalación ahí, el Estado debe corregir su error”.

Juan Carlos Viveros también recordó: “Hace unos meses el presidente Boric anunciaba que su “segundo tiempo” de gobierno era para cumplir los compromisos. Le recordamos presidente que tiene este compromiso pendiente”.

Haydee Águila, indicó finalmente: “También pienso de que el señor Boric no ha cumplido su palabra ….la verdad es que no ha hecho absolutamente nada más que una fiscalización vaga y burda dentro del dentro de los mares, porque no han no han hecho su trabajo realmente como corresponde”.

