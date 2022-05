Dos jóvenes estudiantes de la UCSH fueron seleccionadas para ir a Roma a formación en liderazgo medio ambiental

Francisca y Samanta son estudiantes de la carrera de Educación en Ciencias del Movimiento y Deportes de la UCSH, que parten a Roma por diez días a participar de las actividades de la “Escuela Laudato Si”, proyecto mundial de formación de liderazgos en temas medioambientales, impulsado por el Papa Francisco y organizado por Scholas Ocurrentes.

“El objetivo de esta actividad de formación, que lleva por nombre “Escuela Laudato Si” por el tema del cuidado de la casa común (el planeta), reúne a jóvenes de 15 nacionalidades en Roma, cada país tiene 3 o 4 presentantes, en el caso chileno son 4, y dos son estudiantes de la Universidad Católica Silva Henríquez. El objetivo es establecer un plan de trabajo, de intervención en un lugar específico, y luego un trabajo territorial durante un año”, explica Gustavo Albornoz, representante de Scholas Ocurrentes en Chile.

Samanta Quiroz (21 años) comenta que fue un proceso largo, en el que influyeron factores como las notas, asistencia y participación en clases, “debimos enviar un escrito y un video de dos minutos a la organización de Scholas Ocurrentes y en ese video uno tenía que presentarse y decir los motivos por los que estaba interesada en ser parte de este proyecto que es súper grande y enfocado al medioambiente”, dice.

Francisca Castro (20 años) tiene altas expectativas con este viaje, “me motiva sentir que al fin podemos generar un cambio grande y visible, uno siempre puede aportar su granito de arena, pero esto tiene alcance mundial con el que podemos generar un alto impacto, que es lo que se necesita ahora, pues estamos contra el tiempo”, enfatiza.

“El medioambiente en este momento forma parte de los excluidos# dice el Papa Francisco, impulsor de Escuela Laudato Si. La iniciativa contempla un año de formación online con varias instituciones a nivel mundial sobre el tema del cuidado del medioambiente, son formaciones abiertas (sí deben estar Samanta y Francisca, y ellas pueden invitar a otros voluntarios a formarse). En junio del 2023 se cierra el proceso de intervención del trabajo territorial y realiza un encuentro en la Amazonía colombiana para ver el estado de avance de las iniciativas.

“Lo esencial de las iniciativas es cómo los jóvenes lideran en estos procesos de proyectos territoriales de medio ambiente para formar a líderes, es una formación de liderazgo, de trabajo de equipo en los que ellos van siendo protagonistas y van moviendo a las instituciones a las cuales representan», añade Albornoz.

Experiencia inédita, la escuela Laudato Si es una formación de líderes, por eso tiene un rango de edad entre 18 y 35 años, idealmente estudiantes y profesionales jóvenes que estén involucrado en procesos comunitarios y territoriales. Tal como si fuera un entrenamiento, Samanta y Francisca verán las líneas temáticas formativas que se estarán trabajando, y volviendo a Chile se verá cómo intervenir el territorio (consultar y relacionarse con las comunidades, realizar consultas)

“Personalmente lo tomé desde un enfoque cultural, por mi carrera voy a estar muy ligada a la formación de niñas y niños, quiero incidir en la formación de una nueva cultura, pues los problemas medioambientales actuales son producto de esta cultura, en Chile no se no se respeta casi nada la flora, la fauna, las áreas verdes, las personas en general no respetan, por ejemplo ir a recoger basura a la playa puede ser una mejora pero al final yo estoy atacando una consecuencia y no estoy atacando el origen del problema, formar niños con un nuevo pensamiento sí es atacar el origen, porque cuando esos niños crezcan y tengan hijos, les generarán una nueva conciencia en cuanto al medio ambiente”, indica Samanta.

Francisca confiesa estar muy emocionada por el viaje, «vamos a conocer muchas culturas, tenemos jornada de trabajo, asambleas con representantes de la sociedad civil en temas ecológicos nuestro itinerario tiene carácter formativo, pero también habrá espacio para la recreación”.