Duro conflicto entre plantel de Deportes Temuco y directiva encabezada por Marcelo Salas

Plantel de Deportes Temuco emitió un comunicado público. Marcelo Salas, el “patrón” del club, respondió

La dirigencia de Deportes Temuco, presidida por Marcelo Salas, fue señalada en un comunicado público por parte del plantel profesional, en donde acusaron mala organización para el duelo del equipo temuquense y Huachipato por Copa Chile, como gota que rebalsó el vaso, sin embargo, se señalaron diversas irregularidades.

Primero, los jugadores protestaron por un desajuste en el viaje para el partido ante los acereros (miércoles 28). Pese a que tenían planeado viajar el mismo día en la mañana y concentrar en un hotel, la dirigencia cambió los planes para irse sólo seis horas antes del encuentro.

Sin embargo, la rebelión del plantel del Deportes Temuco, tenía temas más profundos, dándose a conocer otros problemas que podrían tener implicancias aún más graves para la institución.

Pago de sueldos atrasados.

Deudas de los arriendos por parte del club, hacia los jugadores.

Comidas frías y no aptas durante la concentración.

Deudas de licencias médicas y exámenes a jugadores.

Ocasiones en que el complejo solo tenía agua fría, o simplemente no había agua para asearse después de los entrenamientos.

La casa de los jugadores de la juvenil, no cuenta con las condiciones necesarias para proporcionarles, por lo que pasan frío y no tienen alimentación adecuada.

De acuerdo al portal Primera b Chile: “La interna de Deportes Temuco ha estado bien movida en esta últimas semanas, primero con la renuncia del director técnico Juan José Ribera, quien aduciendo razones de carácter personal -lejanía con su familia para vivir el luto por la partida de su madre- renunció al club. Hace pocos días también se hizo pública la salida del gerente general Luis Landeros, quien, en conversación con este medio, informó que buscaría nuevos desafíos profesionales, entre ellos, la posibilidad de volver a desempeñarse como director técnico”, señalaba.

Deportes Temuco marcha sexto en la tabla de posiciones del campeonato nacional de Primera B, con 26 unidades, a cinco del líder, Deportes La Serena.

Reacción de Marcelo Salas

“Sorprende, porque no están en lo correcto. Lo que hicieron estuvo mal, no es la realidad. Lo único que se puede ver es lo del viaje de hoy hacia Talcahuano, pero siempre se viajaba hoy (28 de junio). Si hay una molestia por ello, uno puede decir ‘ok, se puede manejar de otra forma’, pero recién ayer a las 6 de la tarde la ANFP nos confirmó que se juega”, comenzó explicando en diálogo con el medio En Cancha.

Por otra parte, Salas aclaró otros puntos como los atrasos en el pago de los sueldos de los jugadores. “Los sueldos no están impagos. En lo de la casa de jugadores, no existe de lo que están hablando. Lo del agua es porque se reventó una bomba, si no hay agua es un caso fortuito, no es porque no se pagó la cuenta. Hay muchas cosas que están mal”, aseguró.

En esa línea, el “Matador” explicó que “ya hubo una conversación con los jugadores y ellos asumieron que algunas cosas estaban mal, que se habían equivocado. Espero que, así como sacaron un comunicado, más tarde saquen otro aclarando las cosas. Acá hablan de la dirigencia y hay temas que no tenemos nada que ver”.

Seguir leyendo más…