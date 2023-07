El Colo Colo de Finlandia, club fundado por chilenos exiliados y que hoy lucha por el ascenso

El Colo Colo finlandés tiene 35 años de historia y actualmente está en el tercer puesto de la tabla por el ascenso a la cuarta división

Un Colo Colo en Europa: el relato sobre el club que surgió en el exilio y que hoy lucha por ascender

Por Diego Vega / Chile AS

El himno de Colo Colo interpretado por Sonora Palacios, el ‘Ultra Solo’ de Pailita y ‘la Copa de la Vida’ de Ricky Martin (tema oficial del Mundial de Francia 1998) son algunas de las canciones que se escuchan en el camarín de Colo Colo Helsinki (Finlandia), el club que fue creado en 1988 por chilenos exiliados y que hoy pelea por llegar a la cuarta categoría del país más feliz del mundo.

Durante gran parte de su historia, Colo Colo Helsinki se había desarrollado como un club de jugadores latinoamericanos. Sin embargo, a mediados de la década anterior, Europa pasó a tener mayoría en el plantel. Esa conformación se mantiene hasta hoy y prácticamente todos los futbolistas de la institución son finlandeses, excepto tres: uno de Reino Unido, uno de Dinamarca… y Víctor Garrido Estrada, un chileno de 30 años y oriundo de Temuco que formó una familia en Finlandia.

“Estaba trabajando en Santiago el 2014 y conocí a mi actual esposa. Al principio éramos amigos y luego empezamos a pololear. Después me fui un año a Barcelona y la relación continuó porque estabamos en el mismo continente. Nos casamos en 2018 y ahora tenemos un hijo que cumplirá dos años en agosto”, relata Garrido, quien antes defendió al Club Latino Español (Inter Helsinki).

Pese a aquella mayoría europea, el plantel entiende la importancia de Colo Colo: “Tengo conocimiento previo de que el nombre proviene de un cacique indígena que luchó contra el imperio español”, asegura el presidente y director técnico, Miika Latva. “Sé que el club lleva el nombre del héroe chileno, que es una figura importante en la historia de Chile. Creo que lo que él simboliza en el fútbol chileno es el espíritu de perseverancia, coraje y no rendirse”, agrega el capitán Niko Sulonen.

Obviamente, Víctor Garrido ha ayudado en eso: “Yo les he presentado una colección de camisetas de Colo Colo que compré cuando estuve en Chile y también conseguí la de Copa Libertadores 1991 con el ‘Lada’. Y como te decía, en nuestra playlist hay algunas canciones para que se vayan impregnando un poco”, dice entre risas.

Además, en septiembre del 2022, Claudio Bravo firmó una camiseta del club. El histórico de la Roja estuvo en Finlandia por el encuentro de Betis ante HJK en Europa League: “Él y Manuel Pellegrini saben del equipo y nos firmaron unos autógrafos. Nuestro club es bien simpático y la indumentaria ha andado por todas partes”.

Latva, quien ha defendido a Colo Colo Helsinki desde el 2014, reconoce que la meta es volver a conformar un club multinacional: “Estamos dispuestos a acoger a gente de todo el mundo. Nuestro objetivo principal es jugar al fútbol, pero al mismo tiempo queremos ayudar a cualquier persona que inmigre a Finlandia a acostumbrarse y familiarizarse con la cultura y hacer nuevos amigos en un nuevo país”.

Miika Latva está cerca de cumplir diez años seguidos en la institución.

La campaña de Colo Colo Finlandia

Lejos de la presión cotidiana que vive el Colo Colo chileno, el ‘Cacique’ europeo también se toma el fútbol con profesionalismo: “Somos un equipo social y deportivo sin fines de lucro, que cuenta con una orgánica y estructura clara de gobernanza, donde la participación y democracia son nuestros pilares y valores. Contamos con un directorio elegido por socios y jugadores, con auditorías financieras anuales y con junta de socios. En lo futbolístico, somos un equipo conseguridad, fuerza, carácter, garra y entrega”, explica Víctor Garrido.

Así, tras la primera rueda, Colo Colo Helsinki se ubica en el tercer puesto de la Quinta División con 19 puntos, a tres unidades del líder LePa/2. El club solo perdió dos partidos y mantiene las chances intactas para el segundo semestre, que comenzará el 2 de agosto. El campeón asciende directo y el segundo clasifica a una liguilla de ascenso: “Estamos bien optimistas. tenemos armas para pelearle a cuaquiera y esperamos celebrar a fines de septiembre”, afirma el chileno.

Después de esa fecha, en invierno, Colo Colo Helsinki disputa un campeonato de futsal. En esa modalidad, el club disputa la cuarta categoría. Ascendió el año pasado, a falta dos partidos para finalizar la competencia.

Este año, eso sí, la institución europea ya no utiliza el escudo tradicional de Colo Colo. Garrido lo explica: “Se votó, no por desconocer la historia ni refundar el club, sino que la empresa que hizo las camisetas no quiso correr el riesgo de una demanda porcopyright y nosotros tampoco quisimos pedir la autorización vía judicial. Tenemos nuevo logo y así lo decidió el directorio”.

El nuevo y el anterior escudo.

Pese al ajuste institucional, el vínculo con Colo Colo se mantiene fuerte. A 35 años, la idea de un grupo de chilenos que escapó de los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet sigue activa, con la misma seriedad del pasado. Y ahora, incluso, con la ilusión permanente de dar otro salto en el fútbol de Finlandia.

Víctor juega por la banda izquierda y a veces, como puntero derecho / Crédito: Sakari Kuokkanen

