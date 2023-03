Historias de fútbol: Los records históricos de Cobreloa y la era de Vicente Cantatore

Por estos días se ha recordado las hazañas del Cobreloa con Vicente Cantatore, quien, desde una zona provinciana nortina de esforzados trabajadores mineros, realizó campañas que marcaron hitos importantes a nivel nacional, continental y mundial.

Cobreloa ha sido el único club chileno que tiene dos finales consecutivas en la Copa Libertadores de América. Es el primero que logró una victoria en el estadio centenario de Uruguay y es quien se mantuvo 91 partidos invicto como local marcando un record histórico a nivel continental y uno de los más grandes a nivel mundial.

Este periodo de Cobreloa, en la mayoritaria parte fue dirigido por el ex futbolista Vicente Cantatore, argentino nacionalizado chileno que llegó al banco del club loíno como entrenador en 1980, conquistando la Liga chilena en 1980 y 1982, y disputó dos finales de la Copa Libertadores en 1981, ante el C. R. Flamengo, y en 1982, frente al C. A. Peñarol. A finales de 1984 dirigió a la selección chilena en un encuentro amistoso ante México, disputado el 28 de octubre en la ciudad de Santiago de Chile, en el que vencieron por 1-0. ​ A pesar de que la intención de la Federación de Fútbol de Chile era que continuase como seleccionador de cara a las eliminatorias del Mundial de 1986, finalmente no pudo llegar a un acuerdo con el presidente Miguel Nasur y abandonó la dirección del equipo nacional. Desde ahí da un salto al real Valladolid, donde triunfa en el fútbol español.

Cantatore falleció en enero del 2021 y uno de los grandes futbolistas que dirigió en Cobreloa, el uruguayo Jorge Luis Siviero, señaló lo siguiente ante su partida: “Marcó una época en el fútbol chileno y lo grafico en una sola frase: se nos fue un grande de verdad porque no sólo era un buen técnico, también era un tipo que te convencía con sus palabras y demostraba con hechos lo que decía (…) era un líder nato, por convencimiento, por encima de ser autoritario. Era serio, espectacular en todo sentido. Agradezco el hecho de haberlo podido conocer«.​

Como entrenador, dirigió a Lota Schwager en 1976-1978; Audax Italiano 1979; Cobreloa 1980-1984; Selección de Chile 1984; Real Valladolid España 1985-1986-1987-1989; Sevilla FC España 1989-1991; Universidad Católica Chile 1991-1992; Rosario Central 1993; Colo-Colo 1994; C. D. Tenerife España 1994-1995; Real Valladolid 1996-1997; Sporting de Lisboa Portugal 1997; Real Betis España 1998; y, Sporting de Gijón España 2000-2001.

El glorioso Cobreloa

El club se fundó oficialmente el 7 de enero de 1977 proveniente del equipo amateur Deportes El Loa, el que se desmanteló tras 28 años de existencia en el fútbol amateur, para transformar sus instalaciones y fundar desde cero un nuevo club de deportes llamado: Cobreloa.

Luego de 38 temporadas ininterrumpidas en la Primera División, el equipo desciende de categoría por primera vez en su historia el 30 de abril de 2015, manteniéndose en Primera B desde esa fecha.

Cuenta con 8 títulos de Primera división, campeonatos logrados en 1980, 1982, 1985, 1988, 1992, Apertura 2003, Clausura 2003 y Clausura 2004, una Copa Chile obtenida en 1986, Liguilla Pre-Libertadores en 1981, 1986 y 2001. A nivel continental, terminó en segundo lugar de la Copa Libertadores de América en 1981 y 1982, torneo en donde han participado en 13 oportunidades, a esto se le suman sus 3 apariciones en la Copa Sudamericana.

Cobreloa por sus títulos locales es el equipo de Fútbol Chileno de Provincia (fuera de Santiago de Chile) más exitoso del país, y a su vez, es considerado por muchos el «Cuarto Grande» del Fútbol Chileno.

Las históricas campañas en la era de Cantatore

Entre 1980 y 1985, Cobreloa disputó 91 partidos como local entre Torneo Nacional y Copa Libertadores sin perder ningún partido. La imbatible marca se gestó con Vicente Cantatore como DT. Este invicto es el más largo en el continente y solo es superado por 4 equipos europeos: Nantes (92 partidos); PSV Eindhoven (93 partidos); Estrella Roja de Belgrado (96 partidos); Real Madrid liderado por Alfredo Di Stefano (121 partidos).

Su primer título nacional permitió que pudiera acceder por primera vez a la Copa Libertadores, donde logran en 1981 el subcampeonato continental tras ser superado por Flamengo en una excelsa final de tres partidos jugados en Río de Janeiro (derrota 1-2), Santiago (triunfo 1-0) y en un campo neutral, que fue el mítico Estadio Centenario de Montevideo (caída 0-2).

En 1982, Cobreloa volvió a llegar a la ronda decisiva del certamen internacional perdiendo por 0-1 ante Peñarol en el Estadio Nacional en el último minuto, después de haber realizado la hazaña de igualar 0-0 en el cotejo de ida disputado en el estadio centenario de la capital uruguaya.

El 8 de octubre de 1981, por primera vez en la historia un equipo chileno ganaba en Montevideo. Cobreloa de Vicente Cantatore derrotaba a Nacional por dos goles a uno, en el mismísimo Estadio Centenario, todo en el marco de Copa Libertadores de América.

Partió ganando Nacional, pero en el segundo tiempo aparecieron los goles nacionales, en los pies de Héctor «Ligua» Puebla y luego Washington Olivera Olivera, quien marcó el tanto de la ventaja final.

En este periodo histórico y glorioso, destacaban jugadores como Oscar Wirth, Eduardo Gómez, Mario Soto, Hugo Tabilo, Armando Alarcón, Enzo Escobar, Hugo Rubio, Víctor Merello, Jorge Luis Siviero, Rubén Gómez, Washington Olivera, Juan Carlos Letelier, Héctor Puebla, Carlos Rojas, dirigidos por el gran Vicente Cantatore.

