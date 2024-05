“El crimen organizado está penetrando la Fiscalía Nacional”: Parlamentarios evalúan acusación contra Ángel Valencia

Siguen los coletazos por caso impunidad exgeneral FuenteAlba

Este miércoles 15 de mayo, los diputados Jaime Naranjo (PS) y Carmen Hertz (PC) criticaron al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, luego de conocerse el fallo que absolvió al ex comandante en jefe del ejército, Juan Manuel Fuente Alba, por lavado de activos.

Los parlamentarios aludieron a la responsabilidad del fiscal nacional en este caso de corrupción, así como en otros que se han dado a conocer en el país durante el último tiempo, hechos que podrían generar una acusación contra Ángel Valencia.

“Estamos recopilando antecedentes sobre todos estos hechos que están ocurriendo al interior de la fiscalía nacional, porque no descartamos las posibilidades que las facultades constitucionales nos dan para poder acusar a un Fiscal Nacional”

También se sostuvo: “El fallo que absuelve al Ex Gral FuenteAlba es la muestra inequívoca que en la Fiscalía Nacional estamos presentando serios problemas, como ejemplo la Banda de Alcaldes y el Sr Hermosilla siguen caminando libremente por las calles de nuestro país”.

En el marco de la impunidad al general FuenteAlba: “La gran responsable que el exmilitar Fuente-Alba y Sra quedarán absueltos del delito de lavados de activos es la FISCALIA NACIONAL y la investigación de la PDI.Permitan tener mis dudas. No olvidemos la cercanía del Fiscal con Hermosilla y la influencia que tenía este en la PDI”.

Jaime Naranjo también publicó: “El crimen organizado está penetrando la FISCALIA NACIONAL ya son varios fiscales investigados en el país. Vamos en 11.376 horas y no se toman medidas especiales contra la BANDA de HERMOSILLA y de ALCALDES.Sus integrantes tienen buenos amigos en esa institución”.

“La corrupción es un problema tanto o mayor que el crimen organizado. Por eso llama la atención la despreocupación de la FISCALIA NACIONAL. Van 11.352 hrs y las BANDAS de HERMOSILLA y de ALCALDES mejor que nunca.Cero medidas especiales para enfrentarlas ni que hubiera complicidad”, indica asimismo Naranjo el 12 de mayo.

En entrevista con ‘Déjate con Neme’ de Radio Infinita, el diputado Jaime Naranjo, se refirió a lo qué está sucediendo en la Fiscalía nacional tras el veredicto e inconsistencias, señaladas por el tribunal, en la investigación del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa Ana María Pinochet: “está ocurriendo una situación extremadamente grave y delicada al interior del organismo (…) lo que acaba de ocurrir con Fuente-Alba es una demostración más de que las cosas no se están haciendo bien, porque la resolución del tribunal dice que la investigación fue insuficiente”.

Respecto al trabajo que está realizando el fiscal nacional, Ángel Valencia, Naranjo, en su entrevista con Radio Infinita, fue muy crítico al sostener que “es alarmante el rol que él está teniendo, no se está dando cuenta de la relevancia del cargo que tiene, donde debe ser muy riguroso con las acciones que toma. Estamos recopilando antecedentes para acusar esta conducta particular que tiene, no quiere decir que lo vamos a hacer, pero juntaremos información”.

“Desde el momento que lo nombran, debe cumplir con el rol que le cabe, que es cumplir y luchar por la verdad en el país, entonces uno percibe que él está tomando su cargo con mucha liviandad”, recalcó Naranjo a Déjate con Neme’ de Radio Infinita.

