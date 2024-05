¿Presiones externas e injerencias indebidas?: Amnistía Internacional a Fiscal Nacional por aplazamiento de formalización mandos de carabineros

Amnistía Internacional dirige carta abierta a Fiscal Nacional por aplazamiento de formalización mandos de carabineros

“Nos llama la atención que el aplazamiento se produzca justo después del homicidio de tres oficiales de Carabineros, a una semana de la audiencia de formalización y en medio de múltiples intentos de los altos mandos por demorar dicha instancia. Este viraje repentino del Ministerio Público, conduce a pensar que el aplazamiento, lejos de tener un fundamento jurídico, habría estado motivado por presiones externas e injerencias indebidas”, comenta Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile.

“La injerencia indebida y los múltiples ataques que han recibido los fiscales Armendáriz y Chong, quienes actualmente están liderando la investigación judicial contra el Alto Mando de Carabineros de Chile, ponen en grave riesgo dicha indagación y suma al desgaste de las cientos de víctimas que siguen esperando justicia. Proteger su autonomía es crucial para asegurar que los graves crímenes cometidos sean puestos en manos de la justicia”, expresó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

De acuerdo a la versión de prensa difundida por la organización de derechos humanos, para Amnistía Internacional es preocupante que esos hechos lamentables pudieran haber afectado la independencia del Ministerio Público y forzado un aplazamiento de la audiencia de formalización de dicha causa, que estaba prevista para el 7 de mayo.

“En virtud de todo lo expuesto y dado el papel esencial que cumplen los y las fiscales en la vigencia del estado de derecho, y especialmente en la responsabilidad adquirida para investigar y perseguir hechos delictivos, especialmente cuando estos constituyen graves violaciones a los derechos humanos cometidas posiblemente por altos funcionarios del Estado, resulta importante que el fiscal nacional, Ángel Valencia, como máxima autoridad del Ministerio Público, garantice la autonomía e independencia de los y las fiscales, ignorando las presiones políticas que por un escenario concreto pudieran darse en el país, y atendiendo únicamente a los principios del estado de derecho y de respeto, protección y garantía de los derechos humanos”, señala el comunicado de Amnistía Internacional.

Las declaraciones de Yáñez

“Si no hubiese sido por Carabineros no hubiésemos tenido transmisión de mando ni un país en democracia”, señaló recientemente e general Ricardo Yáñez, quien, en declaraciones de prensa, defiende su rol durante el estallido Social frente a las violaciones a los derechos humanos, quien afirmó además que “tal vez” hubo “excesos que pudieron haber ocurrido…”.

Al respecto, en un hilo por medio de X, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, señaló: Las frases del General Yáñez son graves pues realiza declaraciones que implican deliberación política y minimiza las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social”.

Las frases del General Yáñez son graves pues realiza declaraciones que implican deliberación política y minimiza las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.

Abro hilo 1/4.https://t.co/0CWx0jIdkR — Rodrigo Bustos Bottai (@Rodrigo_BustosB) May 15, 2024

Bustos comenta: “Gral Yáñez señala que si no fuera por Carabineros “no habríamos tenido una transición de un mando presidencial a otro y no tendríamos un país en democracia”. Yáñez realiza apreciaciones políticas sobre el estallido que no le corresponde pues su institución es no deliberante”.

Agrega el personero de Amnistía: “También afirmó que “tal vez” hubo “excesos que pudieron haber ocurrido”. Ya hay 43 sentencias condenatorias y 4 informes internacionales que documentaron graves violaciones a los DDHH cometidas por agentes de su institución. La minimización de Yáñez dificulta la No Repetición”.

Finaliza Rodrigo Bustos: “Es complejo que el Gobierno de Chile mantenga a un Gral Director que no colabora con la justicia y no cuestione sus dichos en que minimiza las violaciones a los DDHH y con los cuales, una vez más, realiza acciones deliberativas”.

