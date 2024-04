El día que Macaya dijo que Yáñez era «más zurdo que la chu…»

Tras el asesinato de tres carabineros registrado durante la madrugada del sábado en la comuna de Cañete, región del Biobío, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, pidió que el general director de la institución, Ricardo Yáñez, se mantenga en el cargo, pese a que se espera sea formalizado el 7 de mayo por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometido entre octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, en pleno desarrollo del denominado estallido social, cuando ejercía como director nacional de Orden y Seguridad.

Asimismo, instó al Presidente Gabriel Boric a entregarle su respaldo inmediato a Yáñez, en medio del crimen de los uniformados.

«Nuestro eje principal es que se mantenga al general Yáñez en su cargo y que haya una respuesta militar proporcional al daño que se le ha ocasionado al Estado de Chile en el día del aniversario de Carabineros”, dijo en una conferencia de prensa.

“Creemos que ese respaldo (a Yáñez) tiene que ser hoy, no mañana. El general director es una persona que ha dado su vida para sacar adelante a su institución, y porque una fiscal, que a mi juicio -en esta materia en particular-, está participando en contra de los intereses del Estado de Chile atacando a una autoridad, me parece que tiene la oportunidad de respaldar a Carabineros y confirmar al general director”.

A través de sus redes sociales, el timonel de la UDI indicó que «se acabó el tiempo de lamentos, anuncios de querella o la típica pelea política. Hoy se deben dar pasos concretos: el General Yáñez no puede salir y el proyecto de amnistía que ingresamos esta semana debe ser respaldado y despachado».

El episodio del micrófono abierto de Macaya

Sin embargo, en noviembre de 2019, los dichos de Macaya contra Yáñez fueron el centro de una comentada polémica, gracias a un micrófono abierto que le jugó una mala pasada.

En audio filtrado de una conversación que sostuvo con el parlamentario UDI, Patricio Melero, durante una sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, Macaya ser refirió a la supuesta filiación política del entonces recién nombrado general director de Carabineros, manifestando que Yáñez sería “de izquierda».

“El General Director de Carabineros es más zurdo que la chucha (sic)”, se escuchó en la transmisión oficial de la sesión, sin que ninguno de los dos se percatara de ello.

Frente a eso, Melero se limitó a contestar: “¿Yáñez? Ah, sí, ah. Lo tienen como muy bueno”.

Macaya, incluso reveló a su compañero que habló del tema con el exministro del Interior, Andrés Chadwick. “Yo le dije a Chadwick (…)”, indicó.

“El presidente de la UDI de San Fernando era vecino de él. Y es una familia de izquierda, izquierda, izquierda”, añadió Macaya, que es diputado por la Región de O’Higgins.

“Y este vecino es padre de dos pacos, expaco y me dice ‘hueón, este hue… es muy de izquierda (sic)”, cerró.

Frente a lo cual Melero le contestó: “Bueno, puede ser bueno”.

La conversación entre los Diputados Pablo Macaya y Patricio Melero (ellos pensaban que estaban con el micrófono apagado) sobre el nuevo General director de Carabineros Ricardo Yañez, representa plenamente el rasquerio de nuestros "honorables". #PautaLibre pic.twitter.com/xCrEEnSiM8 — Carlos. (@PaisEsponja) November 19, 2020

Tras la polémica, Macaya pidió disculpas a Yáñez por sus dichos: “Siempre he respaldado a carabineros. Los términos en que me referí fueron en una conversación privada. Pido disculpas. Familia, ideas o cualquier condición, no importan para dirigir una institución tan importante. Suerte y todo el apoyo al nuevo General Director Ricardo Yáñez”, indicó en esa oportunidad.

