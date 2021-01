El papa Francisco se vacuna contra el covid-19

La campaña de vacunación contra el covid-19 ha comenzado este miércoles en el Vaticano y es completamente voluntaria, señalan desde la Santa Sede. Según la agencia Reuters, el papa Francisco ya se ha sometido a la inyección del fármaco.

Junto con el sumo pontífice, el papa emérito Benedicto XVI (el alemán Joseph Ratzinger) también recibió la primera dosis de la vacuna, resalta el medio.

La prioridad en el proceso de vacunación la tendrán el personal de salud y seguridad pública, las personas de edad avanzada y las personas que están en contacto con la población con mayor frecuencia.

En una entrevista concedida el pasado domingo, el papa dijo que la gente debe confiar en los médicos y no rechazar la vacuna a menos que tengan buenas razones médicas, porque sus vidas y las de los demás dependen de ello.

“Realmente no entiendo por qué algunas personas dicen que esta podría ser una vacuna peligrosa. Si los médicos dicen que puede funcionar bien y no hay peligros especiales, ¿por qué no vacunarse? Hay un negacionismo suicida que no sabría cómo explicar, pero hay que vacunarse”, dijo el líder de la Iglesia católica, citado por la agencia Reuters.

Con información de RT

