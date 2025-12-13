“Es una tergiversación, una noticia falsa”: Desmienten publicación de El Mercurio sobre Espacios Costeros de comunidades de Aysén

La CRUBC de Aysén rechazó por segunda vez los ECMPO de comunidades indígenas, desacatando un fallo de la Corte Suprema que ordenaba revisar el proceso. Las comunidades habían propuesto reducir las áreas para compatibilizar usos. Expertos denuncian que medios empresariales de prensa han desinformado sobre el impacto real de estas figuras legales.

“Es una tergiversación, una noticia falsa”: Desmienten publicación de El Mercurio sobre Espacios Costeros de comunidades de Aysén
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Desinformación tras rechazo de dos solicitudes ECMPO en Aysén

En un hecho calificado como desacato a la justicia y en medio de una fuerte presión de la industria salmonera, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén rechazó por segunda vez, el 9 de diciembre de 2025, las solicitudes de Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) Islas Huichas y Cisnes (Weywen Wapi), presentadas hace más de siete años por las comunidades indígenas Antünen Rain y Pu Wapi, respectivamente. Esta decisión se produce a menos de un mes de que la Corte Suprema, en noviembre de 2025, ordenara retrotraer el proceso tras acoger recursos de protección, advirtiendo que el primer rechazo (febrero 2024) fue discriminatorio, carente de fundamentos técnicos suficientes y violó el principio de igualdad.

Ver también / Aysén: Rechazan por segunda vez solicitudes de Espacios Costeros de comunidades indígenas, ignorando fallo de la Suprema y propuestas de conciliación

Pese al mandato judicial de emitir una resolución debidamente fundada y conciliar los usos, la CRUBC procedió al rechazo directo, ignorando además propuestas sustanciales de las comunidades. Estas, en un acto de buena fe, habían presentado el 7 de diciembre compromisos de compatibilización y una reducción significativa de las superficies acreditadas por la CONADI: de 393.772 hectáreas a 214.523 para Islas Huichas, y de más de 227.000 a 105.563 hectáreas para Cisnes, buscando abordar las sobreposiciones con concesiones acuícolas.

Te puede interesar / Comunidades y expertos advierten riesgos con modificación a Ley Lafkenche: «El problema no es legislativo, sino administrativo»

El proceso fue cuestionado incluso al interior de la CRUBC, donde varios comisionados, incluidos el Delegado Presidencial y Delegados Provinciales, manifestaron desacuerdo con la forma de la votación o solicitaron su aplazamiento. La negativa del Gobernador Regional, Marcelo Santana, a conformar una mesa de diálogo solicitada formalmente el 4 de diciembre, allanó el camino para la votación de rechazo, desoyendo el espíritu de la Ley Lafkenche (N°20.249) que busca proteger los usos consuetudinarios.

Relacionada / ¿Moratoria a la Ley Lafkenche o a la expansión salmonera? El intenso conflicto de empresas acuícolas en la Patagonia

Paralelamente, la cobertura mediática del caso ha sido objeto de duras críticas por desinformación. En referencia al titular del diario El Mercurio del 10 de diciembre: “Rechazan solicitudes de comunidades indígenas en Aysén que ponían en riesgo 368 concesiones acuícolas”, el geógrafo y asesor en planificación territorial Álvaro Montaña fue categórico: 

“Es una tergiversación, una noticia falsa”

 Desmienten publicación de El Mercurio sobre solicitud de Espacios Costeros de comunidades de Aysén. Álvaro Montaña es geógrafo, Asesor en iniciativas de planificación territorial, cartografía y conservación/defensa del patrimonio biocultural en Chiloé y Patagonia, quien señala: “El artículo 7 de la ley 20.249 que crea los espacios marítimos costeros del pueblo originario establece claramente que estos no se pueden otorgar, ni siquiera tramitar, sobre concesiones y destinaciones marítimas, concesiones acuícolas, obras portuarias, colectores de semillas de choritos, cultivos de choritos de salmones, cultivos de pelillos, ya, o áreas de manejo de recursos bentónicos de sindicatos pescadores. Los espacios costeros no se pueden otorgar sobre estas figuras de administración privada del mar, así que por lo tanto es absolutamente falso que la declaratoria de espacios costeros marítimos del pueblo originario afecte a actividades de empleo vinculadas a la pesca artesanal o vinculadas a la acuicultura de algas, peces o choritos, como ocurre acá en el sur de Chile”.

Relacionada/ Exigen a sector salmonero poner  fin a los ataques contra comunidades costeras: “Atentan contra la integridad”

Montaña agrega: “Eso es una desinformación que hace los medios de prensa una tergiversación, son noticias falsas ya que la declaratoria de un expo no influye sobre, o no puede afectar, operaciones de cultivo de especies de interés comercial”.

Acto de desacato

Las comunidades han denunciado el acto como un desacato y evalúan nuevas acciones legales.

Relacionada / Mentiras y verdades sobre Ley Lafkenche: Un análisis crítico desde expertos en geografía

Nelson Millatureo, Presidente de la Comunidad Antünen Rain, afirmó en reciente publicación: “La votación en la CRUBC es un test democrático: muestra si el Estado está dispuesto a cumplir sus propias normas”.

El abogado Felipe Guerra, del Observatorio Ciudadano, sostuvo que la decisión “es ilegal y constituye un abierto desacato a lo resuelto por la Corte Suprema”, al ignorar las propuestas de delimitación y repetir un rechazo infundado.

Información relacionada

Denuncian desinformación y racismo contra Espacios Costeros Marinos de Ley Lafkenche

Comunidades de Chiloé subrayan gobernanza colectiva con ley lafkenche: ‘La mar no tiene dueños y no los tendrá’

Denuncian demoras deliberadas en admisibilidad de Espacios Costeros de la Ley Lafkenche: Apuntan a Subpesca

Nueva afrenta a derechos costeros indígenas tras presión salmonera: Rechazan solicitud de comunidad Kawésqar

5 conflictos de la industria salmonera: Claves para entender su impacto en las costas del sur de Chile

Relacionados

Seguel Alfredo

Aysén: Rechazan por segunda vez solicitudes de Espacios Costeros de comunidades indígenas, ignorando fallo de la Suprema y propuestas de conciliación

Hace 19 horas
Seguel Alfredo

Comunidades 1 – Salmoneras 0: Suprema aplica la Ley Lafkenche, respalda el uso consuetudinario y ordena nuevo pronunciamiento por “arbitrario e ilegal”

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Aysén Commission Rejects Indigenous Coastal Space Requests Again, Overlooking Supreme Court Ruling and Conciliation Efforts

Hace 19 horas
Seguel Alfredo

Communities Triumph Over Salmon Farms: Supreme Court Upholds Lafkenche Law, Orders New Review Due to 'Arbitrary and Illegal' Decisions

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Tras fallo histórico, Gobernador de Aysén convoca a votación sobre espacios costeros a espalda de las comunidades

Hace 7 días
Seguel Alfredo

Territorio y agua no se negocian: Comunidades lafkenche acuerdan defensa del mar ante reformas y desinformación

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Aysén Governor Calls Vote on Coastal Spaces Ignoring Indigenous Communities after Landmark Ruling

Hace 7 días
Seguel Alfredo

El ex presidente Frei miente descaradamente sobre la Ley Lafkenche

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Acusaciones sin sustento contra Ley Lafkenche: Confirman que no existe un solo caso documentado de infracciones en Espacios Costeros de PPOO

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano