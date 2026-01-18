«Estamos conmocionados (…) es urgente superar el modelo forestal»: Camila Arriagada, ex Core del Biobío, habitante de Penco Lirquén

Camila Arriagada: Habitante de Penco-Lirquén relata la catástrofe y critica la tardía respuesta y el modelo forestal

Camila Arriagada, ex Consejera Regional (Core) del Biobío y activa defensora del territorio, compartió desde la primera línea un desgarrador relato de la catástrofe que afecta a su comuna. Con voz serena pero firme, describió una situación “completamente descontrolada” desde que se decretó el estado de emergencia el pasado 17 de enero.

“Están evacuando poblaciones completas desde anoche. Hay una pérdida de material muy, muy grande. Se han quemado poblaciones completas”, declaró Arriagada. Enfatizó la gravedad del momento, señalando que el acceso a Penco se encuentra cerrado y que, actualmente, “no hay ni luz ni agua”. Hizo un llamado urgente a la ciudadanía a dejar las vías libres para facilitar las evacuaciones.

Con la emergencia aún en desarrollo, pero con “un poco más de tranquilidad”, la dirigenta cuestionó con fuerza la tardía respuesta de las autoridades. “Me cuestiono de por qué llegó tan tarde toda la ayuda, por qué no se decretó estado de catástrofe desde un inicio”, expresó, subrayando que estas tragedias “no son nuevas” y se repiten anualmente, poniendo en constante riesgo el bienestar de las comunidades.

Más allá de la urgencia inmediata, Arriagada apuntó a la raíz del problema: “Esto requiere con urgencia, con urgencia, superar el modelo forestal tan desregulado, fuera de la normativa, en donde no pueden haber más plantaciones tan cercanas, incluso dentro de las mismas poblaciones”. Hizo un llamado a superar la emergencia para luego enfocarse en la ayuda integral a la comunidad, pero siempre “haciendo una crítica a todo lo que vulnere derechos y presente un riesgo constante a la calidad de vida de los territorios y de los pobladores”.

Su testimonio no solo describe la magnitud de la tragedia humana y material, sino que también instala una demanda profunda por un cambio estructural en la gestión del territorio y la prevención de desastres.