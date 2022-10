Excapitán fue dado de baja de Carabineros en 2015 por investigar a hijo del general Nash

Un capitán de Carabineros de Chile fue dado de baja en mayo de 2015, tras iniciar una investigación contra Sebastián Nash, hijo del general Claudio Nash.

La investigación se centraba en los vínculos de Sebastián Nash con una organización dedicada al contrabando de vehículos en el Norte del país.

De acuerdo con un informe, presentado por Cooperativa Regiones, esta situación lo que gatilló una investigación de la SEBV, cuyo jefe de unidad denunció que fue dado de baja al detectar la participación del hijo del exgeneral.

«La unidad mía era de la División de Inteligencia, por ende, llegó a oídos de la Dipolcar de Iquique donde se constituyeron en mi oficina y me preguntaron por un carabinero que estaba participando en esta organización y yo le comenté a la gente de la Dipolcar que no tomaran ninguna medida administrativa porque yo estaba en pleno proceso judicial de investigación y ellos sacaron información, de mala manera conmigo, y me preguntaron si yo tenía algo contra el hijo del general Nash», explicó el ahora exuniformado, quien decidió permanecer en el anonimato.

Aunque compartió la información, fue sacado de la unidad especializada y fue enviado como subcomisario a Pozo Almonte y luego fue dado de baja de la institución en mayo de 2015.

En tanto, el suboficial con el que llevaba la indagatoria fue trasladado a una subcomisaría en Parral y luego a un retén fronterizo en Calama.

El capitán fue dado de baja e investigado por el delito de cohecho, no obstante, la Corte Marcial, por fallo unánime, desechó los cargos.

Hijo de Nash imputado como miembro de banda narco

Este lunes, fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, Sebastián Nash, quien fue detenido el pasado sábado como parte de una organización criminal.

Nash pretendía trasladar 716 kilos de droga desde el norte hacia la zona central del país.

La banda narco estaba conformada por cuatro colombianos, tres chilenos (entre ellos el hijo del carabinero) y una venezolana.

«Las diligencias culminaron con la incautación de 716 kilos de droga -marihuana, clorhidrato de cocaína y pasta base-, lográndose además la detención de ocho personas, tres de ellas chilenas y cinco extranjeros», señaló Rodrigo Fuentes, prefecto de la Brigada Antinarcóticos de la PDI.