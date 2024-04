Explorando los Bosques Submarinos: Reflexiones desde histórico encuentro en Punta Arenas

Imagen: Actividades en terreno con parte de participantes del encuentro de mapeadores

Importante encuentro sobre macroalgas se desarrolló en Punta Arenas

En Punta Arenas, Chile, se realizó un encuentro de gran importancia, dirigida a estudiantes y profesionales, para la protección de los bosques de macroalgas, donde investigadores de diferentes lugares del mundo, abordaron los desafíos que enfrenta este ecosistema marino vital. Aquella instancia marcó el inicio de un compromiso global por preservar aquellos tesoros submarinos.

El programa del evento incluyó la presentación de bases teóricas y competencias técnicas actualizadas en el campo del mapeo de macroalgas, así como la recopilación de experiencias científicas y aplicaciones desarrolladas en todo el mundo. Entre los temas abordados se encuentran el uso de imágenes satelitales y drones, estudios de caso, el uso del huiro (Macrocystis pyrifera) como bioindicador, y la metodología científica para el muestreo subacuático de macroalgas formadoras de bosques.

El encuentro contó con la participación de destacados expertos en el campo, como la Dra. Alejandra Mora y la Dra. Romina Barbosa de la Universidad de Victoria, Canadá, y el Dr. Mauricio Palacios del Centro IDEAL. Además, se destacó la presencia de participantes provenientes de Chile, Argentina, Perú, México, Australia, Alemania y España.

Explorando los Bosques Submarinos:” Reflexiones desde el Congreso en Punta Arenas»

El encuentro contó con el patrocinio de la Seremi de Ciencias Macrozona Austral, la Seremi de Medio Ambiente de Magallanes, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fundación Mas Kelp, la Fundación Patagonia Azul, el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Universidad Austral de Chile ( UACH) la Fundación Por El Mar y el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL).

Alejandra Mora, geografía marina chilena, creadora del primer mapa mundial de bosques submarinos de macroalga y una de las organizadoras de este evento, señaló que “ queríamos juntarnos científicos que estábamos interesados por las algas, queríamos ampliar la forma de estudiarlas utilizando información geo espacial, pero fue un tipo de encuentro para hablar de las algas de manera general, hacia dónde vamos, haciendo un poco de comunidad científica. Estamos todos trabajando hacia la conservación de este ecosistema maravilloso, estamos con ganas de que se cuiden los bosques de algas, que se conserven los bosques de la patagonia y todos nuestros esfuerzos, apuntan a encontrar conocimientos que tienda a ese fin”,precisó la profesional, reiterando que los bosques de algas son el refugio, es como la sala cuna, el punto inicial para muchas especies, por lo que su existencia es fundamental».

El Dr. Mauricio Palacios investigador Asociado a Programa Marino de la Fundación Rewiling Chile e Investigador del Centro IDEAL de la Universidad Austral de Chile, indicó que las jornadas de mapeadores, “es una iniciativa nace desde la necesidad de generar un espacio de trabajo entre los diferentes mapeadores que habitualmente se congregan en el norte y de habla inglesa y se planteó la posibilidad de hacer lo mismo, pero en español y porque no hacerlo en Chile, más aún hacerlos en la región en que están los bosques en estos momentos- y esa es una discusión que se dio – es de los ecosistemas de bosque más resilientes del planeta. Así que se generó ese espacio, ese querer hacer las cosas y compartir el trabajo que están haciendo los colegas mapeadores, que en la gran mayoría son geógrafos, pero también están involucrados biólogos y ecólogos”, explicó Palacios.

El desarrollo de esta nueva línea en la ciencia se alimenta y complementa mucho con el trabajo del Centro IDEAL y de la Universidad Austral, explicó Palacios, señalando que “ estamos haciendo cosas por 10 años en la región y este fue el momento de compartir el trabajo que estamos realizando en la Patagonia”.

En palabras del doctor Palacios, “lo importante de estas instancias es que se democratiza un poco el conocimiento, respecto a diferentes líneas de tendencia en la ciencia, relacionado a los bosques y más aún se genera masa crítica que puede abordar situaciones críticas y complejas que están ocurriendo en Chile”.

Otro de los participantes de esta actividad fue Cristian Lagger, director científico de la Fundación por el Mar de Argentina, quien indicó que “ estamos muy felices de esta iniciativa, porque justamente nos juntamos los especialistas a nivel latinoamercano, para conocer las líneas de trabajo de cada uno y poder trazar estrategias en conjunto de un ecosistema que no respeta fronteras y no sabe de límites geográficos. Justamente los bosques de algas marinos son muy abundantes, en toda latinoamérica y es un tema que nos interesa muchísimo, que me parece que hay que empezar a visibilizar y correr la voz sobre la importancia de estos bosques, no solo desde el punto de vista de la ciencia, sino también de la divulgación, para ver si no solo lo aprenderemos a conocer un poco más, sino también que lo mostraros a la gente y a quienes toman decisiones y ese fue uno de los objetivo de este curso”, explicó el científico.

Lagger dijo además que pretenden lanzar una carta, que lleve la intención de que toda la gente pueda conocer estos bosques y que esté presente en la agenda medioambiental a nivel binacional en Chile y Argentina.

Entre los relatores que participaron de estas actividades, se encuentran las Dras. Alejandra Mora y Romina Barbosa de la Universidad de Victoria, Canadá; el Dr. Mauricio Palacios del Centro IDEAL; los Dres. Nur Arafeh-Dalmau y Carolina Olguín de la Universidad de Stanford, Estados Unidos; el Dr. Cristian Lagger del Instituto de Diversidad y Ecología (IDEA), Argentina; el Dr. Nelson Valdivia y el Dr. (c) Eliseo Fica de la UACh; y el Dr. (c) Eduardo Guajardo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

