Expresidenta Bachelet sobre perdonazo republicano a presos de Punta Peuco: «Es una muy mala señal. Porque si hay impunidad de alguna manera va a ser visto como impunidad»

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió este domingo nuevamente a la enmienda constitucional presentada por el Partido Republicanos que, si llega a aprobarse, dejaría en libertad a los detenidos que se encuentran en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad.

Las declaraciones las realizó durante el programa 50 años del golpe: Conversaciones con la Historia, que transmitió este domingo Mesa Central de Canal 13.

Cabe recordar que según la enmienda presentada por los derechistas, «las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente certificadas, cumplirán la prisión preventiva, prisión, o reclusión en su domicilio».

En este sentido, calificó la enmienda como un «línea roja» y recordó que el ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, informó en la comisión que el 80% son personas que están condenadas por violaciones a los derechos humanos.

«En general, es una muy mala señal. Porque si hay impunidad de alguna manera va a ser visto como impunidad para algunos sectores y de nuevo no sacamos las lecciones y estamos teniendo riesgo de condenarlo», señaló.

«Yo entiendo el tema humanitario, pero son riesgos muy grandes que como sociedad no nos hagamos cargo de las cosas y que busquemos… porque la impresión que a uno le queda es que son subterfugios más que un tema humanitario», añadió la exmandataria.

La expresidenta Bachelet también apuntó contra algunas enmiendas impulsadas en el Consejo Constitucional que — a su parecer — «son francamente invivibles entre ellas».

«Hay varias enmiendas para disminuir los derechos de las mujeres. O sea, si tú apruebas algunas de esas enmiendas, el acto seguido va a ser declarar inconstitucional la interrupción del embarazo en tres causales y yo soy una convencida de que son las mujeres las que tienen que tomar esa decisión», señaló.

Bachelet: «Sin verdad y sin justicia es muy difícil el reencuentro»

Durante la entrevista, la exmandataria se refirió al Golpe de Estado y cómo en estos momentos, todavía existen personas que niegan o justifican el golpe contra Salvador Allende, que instauró la dictadura militar de Augusto Pinochet.

«A los 30 años del golpe había partido que habían condenado el golpe, ahora no lo condenan. La democracia es un valor fundamental, no es perfecta, pero es el mejor régimen político posible. Dicen que no hubo violaciones de derechos humanos. Hay sectores que no reconocen, ni los crímenes de lesa humanidad», expresó Bachelet.

Señaló que no se puede justificar el Golpe, escudándose de que se estaba «cuidando la democracia» de ese entonces y se reste la importancia de la democracia.

«Hay gente que justifica el golpe de Estado. Pero cuando uno bomberdea el Palacio Presidencial y la Casa Presidencial, no es porque esté cuidando la democracia. Hay otras formas de resolver los problemas políticos», puntualizó la exmandataria.

Por esta razón, instó a las autoridades a continuar trabajando para dar a conocer todos los hechos que se registraron durante la dictadura e impulsar los mecanismos de justicia para conquistar el reencuentro entre todos los chilenos.

