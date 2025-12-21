¿Fin al sistema de jaulas para aves en producción de huevos? Tenaz oposición de industria avícola a proyecto de ley en la Cámara

¿Qué dice el proyecto de ley?

El proyecto de ley Boletín N°13.839-12 propone eliminar el sistema de confinamiento de jaulas convencionales o jaulas en batería para la mantención de gallinas y otras aves ponedoras de huevos y regula sistemas alternativos de confinamiento, sin jaulas, incorporando garantías de espacios mínimos a fin de evitar su sufrimiento innecesario.

Además, el proyecto propone aplicar tecnologías que permitan determinar el sexo del embrión que se encuentra dentro del huevo, para evitar que se mate a los pollos macho una vez nacidos.

Por último, la iniciativa incorpora un nuevo sistema de etiquetado para los huevos que se pongan a disposición de los consumidores, identificando las cajas de huevos con las letras “J” (sistema de jaulas) y “L” (sin jaulas).

La propuesta considera una implementación progresiva de sus normas, en un periodo total de 5 años. Para ello, propone crear un comité técnico que será autónomo y de carácter temporal, y cuya función será definir las directrices para la implementación de la nueva normativa, absolver las consultas que se le formulen y coordinarse con las instituciones involucradas en la materia, sin perjuicio de las facultades de los ministerios competentes.

Antecedentes del proyecto:

Actualmente, en nuestro país se encuentra vigente la ley N°20.380, sobre Protección de Animales, norma de carácter general que no regula de manera específica el bienestar de las gallinas y otras aves ponedoras de huevos ni los sistemas de producción y confinamiento para estos animales.

¿Qué se está discutiendo en la Cámara?

La Comisión de Medio Ambiente analizó el 10 de diciembre, el proyecto (boletín 13839) que regula la crianza sin jaulas de gallinas y otras aves ponedoras de huevos. Además, establece un sistema de sexaje de las aves en plantas de reproducción y un sistema de etiquetado de huevos.

Según se informó, actualmente, el 98,8% de las casi 15 millones de gallinas ponedoras vive en jaulas, mientras que solo un 1,2% está en sistemas libres.

En tal contexto, la iniciativa busca transformar la industria del huevo en Chile, eliminando progresivamente las jaulas en batería y elevando los estándares de bienestar, transparencia y sustentabilidad. Junto a esto, pretende evitar el sacrificio anual de unos 10 millones de pollos machos mediante tecnologías de sexaje que determinan el sexo del embrión antes de nacer.

¿Qué dice el sector industrial avícola?

Patricio Kurte, gerente general de Chilehuevos, advirtió que obligar a una transición a sistemas libres de jaulas carece de certeza jurídica. Por otra parte, sostuvo que no es sustentable. Solo entre un 10% y 15% de los productores podrían asumir los altos costos de inversión y las exigencias regulatorias.

Además, señaló que estos sistemas no garantizan huevos más saludables ni con mejores características nutricionales u organolépticas que los producidos en jaulas.

Luego, Hernán Rojas, médico veterinario y director de Ceres BCA, coincidió en que es inviable, debido a las dificultades económicas y regulatorias que implica la transición hacia sistemas libres de jaulas.

También alertó que la iniciativa podría afectar la seguridad alimentaria, ya que aumentaría los costos de producción y podría generar desabastecimiento. Adicionalmente, estimó que el proyecto impactaría, especialmente, a los pequeños y medianos productores.

El objetivo es evaluar cómo se puede mejorar

El presidente (S) de la comisión, Daniel Melo, destacó que la jornada fue muy productiva. Relató que recibieron a distintos académicos que entregaron información técnica sobre los procesos de producción y los indicadores para medir el bienestar animal, así como a representantes de la industria, quienes plantearon opiniones divergentes sobre el fondo del proyecto, que busca que nuestro país avance hacia un sistema de producción libre de jaulas.

El diputado explicó que el objetivo es evaluar cómo podemos como país mejorar las normas existentes. En tal plano, considero que se logró avanzar en esa discusión.

Respecto de los invitados de la próxima sesión, adelantó que se contará con la participación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Evaluó que su opinión será clave para exponer los alcances de la modificación y mejora del Decreto N.º 29, aportando la perspectiva del Estado y de un servicio público especializado en la materia.

Animales sintientes

En otro espacio de la sesión, la comisión analizó el proyecto (boletín 17944) que modifica distintos cuerpos legales para otorgar a ciertos animales la calidad jurídica de seres sintientes.

Para su análisis se contó con la participación de Enrique Saavedra, representante de la Comisión de Incidencia de la Fundación Abogados por los Animales. El profesional observó que la iniciativa en trámite reconoce la sintiencia, únicamente, a un grupo muy reducido de animales.

Explicó que se deja fuera a la mayoría, incluyendo a la fauna silvestre, a animales de producción y a la fauna marina. Esto, comentó, genera un sistema incoherente y mantiene desigualdades jurídicas entre animales que igualmente pueden sufrir.

Por ello, aunque evaluó que el proyecto sirve como base, consideró que requiere modificaciones profundas. Según afirmó, no asegura una protección real ni aborda el problema central.