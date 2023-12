Foto denuncia: Impresionantes imágenes de fiordos y canales de Aysén convertidos en basureros salmoneros

Basura de la industria salmonera

Fotografías tomadas desde comunidades costeras de Aysén dan cuenta de múltiples desechos de la industria salmonera en canales y fiordos al interior y en proximidades del Archipiélago de las Guaitecas, incluyendo zonas arqueológicas chonas, hechos considerados prácticas comunes, donde operan empresas acuícolas, varias transnacionales.

El lonko de la comunidad Pu Wapi, buzo mariscador y miembro del Comité Bentónico de la región, Daniel Caniullán Huentel, sobre esta situación amplia y continua, señala_ “La industria del salmón habla de sustentabilidad, pero las imágenes y registros que nosotros estamos visualizando con mucha frecuencia dicen todo lo contrario, por lo tanto, mientras esa práctica no se mejore, no cambien o no tengan un acercamiento hacia las comunidades, el conflicto no va a resolver nunca”, aseguró.

Caniullán Huentel, también indicó: “Actualmente hoy día en los territorios, que la propia Conadi, una institución del propio Estado chileno, reconoce que es un territorio de comunidades Lafkenche que habitan en Las Guaitecas, están siendo fuertemente amenazados con todo lo que significa la contaminación, los paisajes marinos, el ecosistema que se está dañando con el alto índice de pesticidas químicos antibióticos que se arrojan descontroladamente al fondo marino y eso dañan la biomasa de los recursos bentónicos que hoy día sostienen a la economía de los territorios de la Patagonia norte”.

Agrega: “Y más preocupante es aun cuando vemos plataformas, pasillos, plásticos, boyas metálicas, abandonada en cercanías de sitios arqueológicos conchales milenario que están protegidos por ley, que son patrimonio”.

El lonko Daniel Caniullán Huentel, también comenta: “Entonces, cuando vemos todo este tipo de práctica y más aún cuando las propias industrias salmón no quiere dialogar con las comunidades indígenas, esto se ve lejos de resolverse. Nosotros en reiteradas ocasiones hemos tratado de hacer, hemos hecho esfuerzos de diálogo, pero lamentablemente ellos quieren irse por su propio camino, con sus propias proyecciones y sin respetar a un vecino que vive por generaciones, haciendo uso del territorio, o sea, quieren pasar por encima sin respetar la cosmovisión de los pueblos originarios”.

