Los Lagos: Preocupación por nueva contaminación salmonera en borde costero de Calbuco

Vía Radio del Mar / Comunidades indígenas, junto a organizaciones sociales y medioambientales Mapuche Huilliche de Calbuco, en la Región de los Lagos, mostraron su preocupación por el último episodio de contaminación del borde costero de la zona, producido por la industria salmonera, luego que se hundiera una estructura con miles de kilos de alimento para peces en la costa de esta comuna.

Las agrupaciones reunidas en la comunidad Ñuke Ko Kallfuko responsabilizaron del hecho a las autoridades fiscalizadoras, que no estarían realizando su trabajo, y a las bajas sanciones a las que se enfrentan las empresas que generan eventos de contaminación.

En este punto, las organizaciones describieron una serie de estos hechos desde escape de salmones, vertimiento de peces muertos al mar y derrame de petróleo: «Hacemos uso responsablemente de nuestro Derecho Ancestral, para denunciar el actuar negligente de los organismos estatales: Sernapesca, Armada de Chile, Municipalidad de Calbuco y también su Concejo Municipal, que tiene como labor fiscalizar y velar por el debido funcionamiento de estas empresas en nuestra Comuna», afirmaron las comunidades.

Finalmente, las organizaciones locales no solo se quejaron de que a las empresas responsables de esta contaminación, no se le aplican multas «ejemplares», sino que también criticaron que no se creen herramientas preventivas, «que permitan una alineación estratégica de control, fiscalización y prevención de este tipo de situaciones».

