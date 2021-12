Historial LATAM: Accionista Said Yarur explica cómo afectaría la reestructuración a AFPs y habla sobre denuncias y amenazas

El proceso de reestructuración al que se enfrenta la aerolínea más importante de Chile, LATAM Airlines, ha levantado una serie de críticas desde distintos sectores. Críticas y análisis que no han sido del todo divulgadas por los grandes medios de comunicación.

La reestructuración a la que se está sometiendo la empresa busca atraer nuevos inversionistas y hacer aumentos de capital, todo esto acogiéndose al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU, que le permitiría seguir operando mientras se congelan sus deudas por un periodo de tiempo hasta cumplirse la reestructuración. Sin embargo, hoy, el foco principal se encuentra en la afectación que tendría este proceso sobre los fondos de pensiones de las AFP, organismos que han invertido en la aerolínea desde hace años. Hoy, estas instituciones financieras que antiguamente contaban con acciones de la compañía, poseen bonos, es decir, deuda.

Este martes, en una entrevista realizada en el programa Stock Disponible, de Vía X, el empresario y accionista minoritario de LATAM, Jorge Said Yarur, que cuenta con un historial de críticas y denuncias contra la empresa desde hace años, dio más detalles al respecto sobre este proceso.

Según el relato del empresario LATAM creó una sociedad en las Islas Caimán llamada LATAM Finance ltda, trasladando de la empresa matriz US$ 1.500 millones. «Entonces, con eso existen acreedores en Chile y en el extranjero garantizados y otros no garantizados. Con ese traslado quedaron ciertos acreedores en el extranjero garantizados y otros no garantizados, que están dentro de este juicio presidido por el Juez Garrity», comenta el empresario sobre el juicio que se está llevando en estos momentos en el tribunal de bancarrota de Nueva York.

Said Yarur contó que algunos de los acreedores que quedaron desgarantizados en Chile fueron el Banco del Estado, las AFPs que han invertido en la empresa, AFC (administradoras de fondos de cesantía), otros bonistas y accionistas minoritarios.

El plan que presenta la empresa plantea, entre otras cosas, el aumento de capital de los accionista y bonistas y la emisión de más deuda. Quienes no quieran concurrir al aumento de capital recuperarían alrededor de un 19% del total invertido.

«En Chile hay inversionistas buenos e inversionistas malos, que actúan al filo de la ley o fuera de la ley, esos serán entre 25 y 40, y eso daña la credibilidad en la bolsa de comercio. Hay inversionistas institucionales, inversionistas internacionales, y los retails (en este caso, inversionistas de menor tamaño), entonces cuando pasan estas cosas, los inversionistas se asustan y dicen ‘pucha, ¿Cómo voy a ir a invertir?, ¿Cómo sé yo si esos números están bien o están mal?'», señaló sobre las malas prácticas financieras.

Said Yarur señala al Clan Cueto, amigos íntimos e históricos socios de Sebastián Piñera, y actualmente los controladores de LATAM como los responsables de los conflictos que ha enfrentado la empresa. «Si tu recuerdas, antes de la quiebra (marzo, 2020), renuncia Enrique Cueto diciendo que se iba a España y se iba a jubilar. Lo más extraño es que después, a menos de un mes, renuncia Carlos Heller como director (actual dueño del canal Mega), extraño, y después piden la quiebra… Para no verse involucrados, se arrancaron los marineros del barco antes que se hundiera«, señaló el empresario, quien dice tampoco conocer el paradero de Ramón Eblen, a quien señala como otro de los responsables.

Corrupción en Argentina

En 2016 LATAM accedió a pagar una sanción de 12,75 millones de dólares a la Justicia de EE.UU. y otros 9,44 millones al ente regulador del mercado para resolver un caso de corrupción internacional, informó el gobierno estadounidense. Las multas fueron resultado de un plan de LAN para la compra de las voluntades de representantes sindicales argentinos previo a su fusión, en 2015, con la aerolínea brasileña TAM.

La entonces LAN había alcanzado un acuerdo de consultaría ficticio por un valor de 1,15 millones de dólares con un asesor del Ministerio de Transporte de Argentina en octubre de 2006, quien serviría de intermediario para pagar sobornos a representantes sindicales argentinos.

«Es muy grave que la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) de EE.UU te tenga en revisión tres años, y en ese intertanto yo denuncié a la Comisión de Mercado Financiero (CMF), a Andrés Montes, que no hizo absolutamente nada, me interrogó, pero no hizo nada más, no hubo ningún resultado de nada», señaló Said Yarur sobre la denuncia que interpuso contra LATAM, que se había visto involucrada en un fondo común de coimas en Brasil, junto a las aerolíneas Avianca, Azul y Gol, según confesó en 2019, Henrique Constantino, uno de los dueños de Gol.

Amenazas

El empresario, que se ha mantenido firme en la lucha contra las malas prácticas financieras de LATAM, confesó en el programa de Vía X que recibió amenazas por sus denuncias.

«He recibido advertencias de que no siga. Son todas advertencias anónimas pero yo voy a seguir adelante», contó el empresario, a la vez que recordó la experiencia más grave que pasó, y que tuvo lugar en Argentina.

«Cuando yo fui donde el juez, doctor Claudio Bonadío, por el tema de La Cámpora, donde yo denuncié a Máximo Kirchner y María Cecilia García de Intercargo. La Cámpora, un movimiento sindical y político allegado al kirchnerismo, dominaba a Intercargo, esta última tenía un contrato de servicio aeroportuario a LATAM, firmaron un contrato de 2012 a 2014 y por ese servicio LATAM pagó US$ 32 millones», recordó Said Yarur sobre el caso que lo llevó a finales de 2018 a cruzar a la frontera argentina para denunciar lo que el mismo Ignacio Cueto, presidente de LATAM, reconoció como acciones coercitivas que lo llevaron a pagar 18 millones de dólares adicionales a los 32 que ya debía pagarle a Intercargo. Las motivaciones de Said Yarur, según comenta, fueron en virtud de la ética financiera porque «es un deber denunciar este tipo de prácticas cuando suceden».

El empresario explicó que las advertencias que le llegaron fue por todas las denuncias y casos abiertos contra LATAM. «Que no siguiera me dijeron, que hay mucho patrimonio dando vuelta de por medio», señaló el empresario quien expresó no poder dar nombres pero «que fueron advertencias que en un minuto me hicieron pensar por mis hijos (…) si tu me preguntas si yo sentí miedo, sí, sentí miedo.«

La entrevista completa a continuación: