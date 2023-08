Insólito: Concejal de Castro que celebra el golpe y a Pinochet, es beneficiario PRAIS, para víctimas de la dictadura

Concejal negacionista en Casto, Chiloé, es beneficiario PRAIS según Comité de Salud

Los dichos del concejal Jorge Bórquez (Udi), quien defendió el golpe y enalteció la figura de Pinochet catalogándolo de “salvador” en pleno concejo municipal, fueron difundidos en redes sociales y replicados por medios locales, los que han tenido respuesta por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como el Comité de salud PRAIS, quien develó que el sujeto, es beneficiario de dicho programa para víctimas de la dictadura, así como su familia.

Asimismo, condenaron sus dichos y recordaron que todavía hay en este país miles de personas que se preguntan dónde están los restos de sus familiares. También le exigieron que pida disculpas públicas a las familias castreñas, chilotas y chilenas que vieron vulnerados sus derechos humanos en tiempos de dictadura.

Mira aquí la declaración pública del Comité de Salud PRAIS en Castro.

Los dichos del concejal Bórquez

Radio La Isla de Chiloé, publicó en sus redes sociales y publicó una nota referente a estos polémicos dichos: “Podría catalogarse de hipocresía, pero al tratarse de un funcionario público la contradicción es todavía mayor: el concejal (UDI) Jorge Luis Bórquez Andrade no tuvo pelos en la lengua durante la sesión del Concejo Municipal de Castro celebrada el 22 de agosto a la hora de enaltecer la figura del dictador Augusto Pinochet (…) Con respecto al 11 de septiembre, el concejal anunció, entre risas, que “es un día para celebrar y darle las gracias al salvador de este país”.

El medio chilote, también agregó: “Negacionistas los hay por montones, pero lo llamativo es que una declaración de este calibre provenga de un funcionario público (elegido en democracia) y beneficiario, para colmo, del programa del Ministerio de Salud que responde al compromiso asumido por el Estado con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, ocurridas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 (PRAIS)”.

Radio La Isla de Chiloé, señaló que la agrupación PRAIS, no contempló exigirle al concejal la renuncia al beneficio del programa PRAIS y “esto no sucederá, porque los derechos adquiridos no se negocian. No son un premio ni una mercancía y mucho menos un privilegio (…) El concejal Bórquez parece tener dificultades para entenderlo”, señaló el medio.

Mira el video con las declaraciones del concejal Bórquez (Radio La Isla)

