Interrogaron a Bolsonaro y negó interferencia política en la Policía Federal

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue interrogado el 3 de noviembre por la Policía por su supuesta interferencia en la independencia de la Policía Federal, algo que negó, según consta en la transcripción del interrogatorio.

Según el informe, Bolsonaro aseguró que «nunca tuvo intención, con la alteración de la dirección general, de obtener informaciones privilegiadas de investigaciones secretas o de interferir en el trabajo de la Policía Federal o de obtener directamente informes producidos por la Policía Federal», según recoge el portal G1.

A mediados de 2019, Bolsonaro pidió al exjuez y al exministro de Justicia Sérgio Moro apartar al entonces director general de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, lo que acabó desencadenando la dimisión de Moro.

Valeixo era su hombre de confianza desde los tiempos de la Operación Lava Jato y el exministro interpretó las presiones de Bolsonaro como una forma de influir para proteger intereses personales, sobre todo relacionados con investigaciones de sus hijos.

En el interrogatorio, Bolsonaro afirmó que no había ninguna insatisfacción o falta de confianza con el trabajo realizado por Valeixo, apenas una «falta de interlocución».

Bolsonaro declaró ante la Corte Suprema en la causa por supuesta interferencia en la Policia Federal, había sido acusado por su exministro Sergio Moro.



El pdte. afirmó que nunca quiso obtener información de investigaciones sigilosas, ni interferir en el trabajo de la Policía. — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) November 4, 2021

En su momento, Moro aportó como pruebas mensajes de texto que los dos se intercambiaron en una aplicación y la reunión del Consejo de Ministros del 22 de abril de 2020, cuyo video salió a la luz y mostró a Bolsonaro visiblemente alterado por no poder realizar los cambios que él quería.

«Yo no voy a esperar a que jodan a alguien de mi familia, a algún amigo mío porque no puedo cambiar a alguien de la seguridad que está en primera fila y que pertenece a la estructura; se cambiará, y si no se puede cambiar se cambia a su jefe, y si no se puede cambiar al jefe se cambia al ministro, y punto final, no estamos para bromas», dijo.

Al ser consultado por estas declaraciones, Bolsonaro afirmó que no se refería a la dirección de la Policía Federal, sino a los equipos de seguridad personal que cuidan de su familia en Río de Janeiro.

Fuente: Agencia Sputnik.