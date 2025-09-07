Jeannette Jara por campaña de desinformación y odio en redes sociales: “No sorprende que venga de la ultraderecha”

Manipulación y odio: Reportaje que dejó al descubierto “red de bots” de Kast para atacar a contrincantes

Cabe recordar que el periodista y recinte renunciado directorio de Canal 13, Patricio Góngora Torreblanca, y el simpatizante del Partido Republicano, Ricardo Inaiman Barrios, fueron acusados de liderar un ejército virtual de trolls ultraderechistas.

El reportaje emitido por CHV Noticias, reveló la existencia de una red de bots y trolls encargados de hostigar y atacar a los contrincantes del candidato de ultraderecha, José Antonio Kast.

Según lo informado habría dos personajes centrales que se encargaban de coordinar este “ejército virtual” de derecha: se trata del periodista, Patricio Góngora Torreblanca, miembro del directorio de Canal 13, y de Ricardo Inaiman Barrios, un hombre con simpatía por el Partido Republicano con antecedentes penales por golpear a su madre.

Góngora fue relacionado con la cuenta de X, @Patitoo_Verde, en la que se encargaba de acosar a contrincantes y a liderar campañas de desinformación en redes sociales. Por su parte, Inaiman fue acusado de hostigar a una mujer quien se habría negado a sumarse a su red de trolls para atacar al gobierno del presidente Gabriel Boric.

Cuando fue consultado por su participación en el ejército de odio y desinformación, Inaiman defendió su derecho a la libre expresión: “Eso lo hace todo el mundo. Todos tenemos derecho a eso… Todos tenemos derecho a la libre expresión porque vivimos en democracia”.

En sus redes sociales, la candidata Jeannette Jara, llamó a Kast a pronunciarse y apuntó a los Republicanos como “responsables” directos de la violencia en redes sociales. “La manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia. Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha”, escribió en su cuenta de X.