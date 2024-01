Johannes Kaiser renuncia por segunda vez al Partido Republicano: Los acusó de tener «una forma conservadora de hacer política»

El diputado Johannes Kaiser comunicó este miércoles su renuncia al Partido Republicano, esto luego de que la colectividad de ultraderecha lo apartara durante semanas de sus comisiones legislativas por su decisión de votar En Contra de la propuesta constitucional en el plebiscito del pasado 17 de diciembre.

A través de un comunicado público, Kaiser señaló que «la Bancada del Partido Republicano tomó la decisión de alejarme de las comisiones legislativas en las que he trabajado durante mis dos años en la Cámara de Diputados, una situación que, desde mi punto de vista, es una total degradación a mi gestión como parlamentario, puesto que la valoración de mi trabajo en cada una de las instancias legislativas ha sido siempre evaluada positivamente por la ciudadanía».

Por lo mismo, el parlamentario agregó que para él resulta «imprescindible» contar con la libertad de votar a conciencia en decisiones relevantes: «Mi espíritu me impide ir en contra de mí mismo. Mis convicciones y los valores que me definen como individuo político, son un pilar fundamental en la toma de mis decisiones como Diputado, aunque ello algunas veces implique no adherir a decisiones colectivas», señala.

En el comunicado, Kaiser también aprovecha para criticar «la forma conservadora de hacer política» del Partido Republicano. Sin embargo, no descartó seguir colaborando con la colectividad de forma independiente «en favor de los intereses de la nación y sus ciudadanos, velando por la justicia, la igualdad y la libertad que tanto valoramos».

Desde la tienda liderada por José Antonio Kast se limitaron a agradecer la «incansable labor y dedicación» del parlamentario, y aseguraron que buscarán trabajar conjuntamente «en aquellos proyectos en los que compartimos una visión común, siempre buscando lo mejor para Chile y su gente».