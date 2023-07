Kristine Tompkins sobre Chile: “Si un país declara un área como santuario y no la protege, marca un terrible precedente para el mundo”

Las áreas protegidas en Chile

Kristine y el conservacionista fallecido, Douglas Tompkins, realizaron la mayor donación de tierras en la historia de Chile para fines de conservación.

Kristine Tonkins habló para la agencia internacional de noticias en España, El País, manifestando su preocupación por la ley que crea el Servicio Nacional para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, que el Congreso chileno aprobó el 14 de junio, la que no incluyó un polémico artículo que impedía renovar y otorgar concesiones salmoneras en áreas marinas protegidas. Manifestaciones de trabajadores de la industria del salmón (impulsados por las empresas), días antes de que se votara la ley, denunciaban supuestos efectos al empleo. Y aunque esta actividad estaba prohibida en los parques nacionales, está permitida en las reservas nacionales, áreas de conservación de usos múltiples y áreas de conservación de pueblos indígenas.

“No se debe permitir tener operaciones comerciales y negocios privados de extracción dentro de las áreas protegidas. ¿Qué pasa si quieren perforar en busca de petróleo en estas áreas? Si un país declara un área santuario y no la protege, sienta un terrible precedente para el mundo. Tienes que hacer esa pregunta en el Congreso”, dice Kristine Tmkins. Y agrega: “Nadie está diciendo que se tienen que ir mañana, pero cuando terminen las concesiones no se deben renovar. Nadie quiere quitarle el trabajo a nadie, nadie quiere que la gente involucrada en el negocio de la pesca sufra, creo que deberían tener el apoyo del Gobierno, pero si encontramos ese argumento en todo momento, si nada es sagrado, entonces vamos a afrontar un futuro en el que todos vamos a sufrir terriblemente. Esto trae conflictos y eventualmente fondos marinos muertos”.

A continuación, compartimos la entrevista a Kristine Tmkins en el Diario El País.

Kristine Tompkins: “Si un país declara un área como santuario y no la protege, marca un terrible precedente para el mundo”

Por Antonieta de la Fuente

El País

Kristine Tompkins (73 años) está de vuelta en su país natal. Luego de 28 años viviendo en la Patagonia y viajando constantemente entre Chile y Argentina, la conservacionista decidió radicarse en Estados Unidos por un tiempo. En 2020, al inicio de la pandemia, tomó el último vuelo que salió de Chile antes de que se cerraran las fronteras y se instaló en su casa de Santa Bárbara, en el estado de California, en la misma localidad donde nació y de donde proviene. vino. la marca de ropa de montaña, Patagonia, de la que fue su primera directora general.

Han pasado tres años y aunque ha regresado varias veces al extremo sur del mundo, por ahora se encuentra cómoda viviendo cerca de sus amigos de la infancia, al lado de sus tres hermanos, todos mayores que ella, y acompañada de sus labradores ingleses, a quien saca a caminar todos los días a las cinco de la mañana para luego hacer pilates y luego acomodarse a trabajar en la computadora. Desde allí, monitorea el progreso de los proyectos Rewilding, la antigua fundación Tompkins, en Chile y Argentina.

Coge la videollamada de EL PAÍS instalada en tu sala de estar, una habitación amplia y cómoda, con decoración campestre y grandes ventanales que dejan ver algo de su jardín. Su rutina ha cambiado mucho, reconoce, desde aquellos agitados años en los que ella y su esposo Douglas Tompkins, fundador de las marcas The North Face y Esprit, decidieron dejarlo todo para radicarse en el sur de Chile y dedicarse exclusivamente a la conservación del medio ambiente. Vivían volando en avionetas, cruzando los Andes y visitando las cientos de miles de hectáreas que compraron para protegerse de las actividades industriales. Kristine siempre pensó que morirían en uno de esos viajes, pero Douglas se fue primero: en 2015 un accidente de kayak en el lago General Carrera acabó con su vida, en el extremo sur de Chile.

Su historia juntos y el dolor de Kristine fueron documentados por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin para National Geographic en la película. fauna silvestre, que se estrenó en marzo de este año y que ha sido emitido hace unas semanas a través de la plataforma Disney+. El conservacionista no estaba convencido de contar una historia tan íntima a través de las pantallas. De hecho, no fue hasta el estreno en Austin, Texas, que la vio completa y confiesa que al principio no le gustó. “Lo he visto como cinco o seis veces hasta ahora y cada vez me gusta más”, dice.

La historia también narra cómo después de la muerte de Douglas Tompkins, Kristine continuó su cruzada para entregar, a través de Rewilding Chile, las tierras conservadas al Estado chileno para que pudieran ser transformadas en parques nacionales, territorios protegidos de las actividades extractivas. Desde 2004, la fundación ha contribuido a la formación de varios parques nacionales y en 2019, durante la segunda Administración de Sebastián Piñera (2018-2022), completó la creación del Parque Pumalín en la Región de Los Lagos y el Parque Patagonia en la Región de Aysén. , que supuso la entrega de unas 400.000 hectáreas, la mayor donación de suelo privado de la historia. Todos ellos forman parte de la Ruta de los Parques, un camino escénico que va desde la ciudad de Puerto Montt, capital de la Región de Los Lagos, hasta el Cabo de Hornos, el punto más extremo del continente americano, bajo la visión de convertir la el turismo motor de las economías locales. La iniciativa también busca establecer un Corredor Nacional del Huemul (CNH), el venado chileno que forma parte del escudo nacional y se encuentra en peligro de extinción.

Pero lo que le quita el sueño a Kristine hoy es el proyecto Cape Froward. Se trata de una iniciativa que pretende crear un nuevo parque nacional de unas 130.000 hectáreas en el extremo sur del macizo continental de América, en la Región de Magallanes, de las cuales 93.492 hectáreas serán donadas por Rewilding Chile y unas 34.000 hectáreas deberán ser categorizadas nuevamente por el Estado chileno para que formen parte de este territorio protegido. Los terrenos fueron comprados en 2021 por la fundación en conjunto con nueve filántropos chilenos e internacionales y, a diferencia de los otros proyectos en los que se han embarcado, Cabo Froward incluye un componente de conservación marina costera. “Es la primera vez que trabajamos en el litoral marítimo y eso es mucho más complicado”, explica.

—

La entrega de las tierras al Estado fue aceptada por el Gobierno de Gabriel Boric en marzo pasado en una reunión celebrada en La Moneda. “Todo el mundo hablaba de este presidente de 36 años y del cambio constitucional en Chile y la verdad es que no sabía qué esperar. No todo el mundo a esa edad puede tener la temeridad y la capacidad de ser presidente de un país, es raro. Y fue solo una hora, pero fue muy positivo. Creo que es un muy buen oyente, un buen pensador, muy inteligente, y creo que tiene desafíos que están por encima del techo de lo que han enfrentado otros presidentes: Chile está tratando de reescribir su Constitución, tratando de mantener su economía a flote, y hay Son todos los retos educativos y de todo tipo, y es complejo. Estoy muy impresionada con él”, cuenta sobre su encuentro con Boric.

Kristine también está preocupada. La ley que crea el Servicio Nacional para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, que el Congreso chileno aprobó el 14 de junio, finalmente no incluyó un polémico artículo que impedía renovar y otorgar concesiones salmoneras en áreas marinas protegidas. Manifestaciones de trabajadores de la industria del salmón, días antes de que se votara la ley, alertaron sobre el efecto de esta decisión en el empleo. Y aunque esta actividad estaba prohibida en los parques nacionales, está permitida en las reservas nacionales, áreas de conservación de usos múltiples y áreas de conservación de pueblos indígenas.

“No se debe permitir tener operaciones comerciales y negocios privados de extracción dentro de las áreas protegidas. ¿Qué pasa si quieren perforar en busca de petróleo en estas áreas? Si un país declara un área santuario y no la protege, sienta un terrible precedente para el mundo. Tienes que hacer esa pregunta en el Congreso”, dice. Y agrega: “Nadie está diciendo que se tienen que ir mañana, pero cuando terminen las concesiones no se deben renovar. Nadie quiere quitarle el trabajo a nadie, nadie quiere que la gente involucrada en el negocio de la pesca sufra, creo que deberían tener el apoyo del Gobierno, pero si encontramos ese argumento en todo momento, si nada es sagrado, entonces vamos a afrontar un futuro en el que todos vamos a sufrir terriblemente. Esto trae conflictos y eventualmente fondos marinos muertos”.

Si bien sus opiniones son categóricas y es una mujer de profundas convicciones, eso no quita que algunos de sus amigos en Chile sean grandes empresarios involucrados en actividades extractivas. De hecho, Bernardo Matte, parte de la familia propietaria de CMPC, aparece en el documental Fauna silvestre durante el funeral de Douglas Tompkins. La firma es una de las principales empresas forestales de América Latina y la eléctrica Colbún, que estuvo detrás del megaproyecto Hidroaysén para construir cinco represas en la Región de Aysén, que finalmente fue desechado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).

Chris se ríe. “Sí, es irónico que peleemos tanto con Bernardo Matte y con otros amigos de la industria del salmón. Pero creo que siempre hemos sido muy honestos el uno con el otro. Recuerdo conversaciones con Eliodoro Matte también. Y después de la muerte de Doug recibí tantas llamadas y cartas de personas que decían ‘peleé con él muchas veces, discutimos mucho, pero voy a extrañar esa voz en mi cabeza por el resto de mi vida, esa insistencia en que Estábamos en el camino correcto. equivocado’. Y creo que ese es el significado de la amistad basada en la honestidad y la capacidad de debatir entre nosotros. Siempre tratamos de convencerlos de que estén de nuestro lado, ya sea por las represas o por la industria del salmón. Y pensé: ¡Qué buena manera de hablar de una persona con la que no estabas de acuerdo todo el tiempo!

¿Lograste convencerlos? “Obviamente no sobre el salmón (sonríe)”. “Convencer es una palabra muy grande, pero creo que en los últimos 10 años ha habido grandes cambios en la forma en que la gente piensa sobre el papel de las industrias y la naturaleza. ¿Cómo afecta eso a las decisiones que toman? No lo sé, pero puedo decirles que nadie que hayamos conocido en los últimos 30 años nos ha dicho que estábamos equivocados”.

Seguir leyendo más…