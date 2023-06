Lapidaria respuesta a Longueira y su carta en El Mercurio: «Si los culpables del caso SQM devuelven la plata, nos alcanza para ira la Feria del Libro de Frankfurt y algo más»

Gran polémica ha generado la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile de declinar la invitación a participar como invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, Alemania, como parte de una medida de “austeridad”.

La controversia ha sido tan grande que el propio presidente de la república, Gabriel Boric, manifestó su desacuerdo con el ministro de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, señalando además que la decisión no le fue comunicada oportunamente-

“No pasó por mí, ni me fue comunicada oportunamente y yo le manifesté al ministro de Aguirre mi discrepancia porque considero que gastar en cultura es una tremenda inversión”, dijo el mandatario, al tiempo que agregó que “no es un gasto, esta no es plata que se tire a la basura. Hay que hacer mayores esfuerzos en este sentido”.

Respecto a la austeridad que fue el factor que determinó la medida por parte del ministro Aguirre, Boric señaló que efectivamente el ser invitado de honor tiene un costo alto que estaría asociado por el orden de los 8 millones de dólares, que “no es poca plata”.

“Es mucha plata, pero son gastos que valen la pena. La cultura y la literatura chilena es algo que tenemos que mostrar en todo el mundo”, mencionó el jefe de Estado al destacar que es algo de lo que “estamos orgullosos” y “es algo que yo como mandatario quiero resaltar acá en nuestro país y en el mundo”.

No obstante, “como Estado de Chile, como un país que tiene una dignidad literaria que nos enorgullece, tenemos que estar en esas instancias y tenemos que ser protagonistas”, y cuestionó “¿por qué no estar en esa instancia? ¿Por qué no ser protagonista y además hacer los esfuerzos por tener una feria acá en nuestro país? Podemos hacer las dos cosas, podemos hacer el esfuerzo para hacer las dos cosas”.

En sus declaraciones, Boric adelantó que instruyó a que se establezcan las conversaciones con la organización de la Feria del Libro de Frankfurt para hacer todas las gestiones que garanticen la participación de Chile en esta edición como invitado de honor.

Durante semanas, los recursos para participar en la feria de Frankfurt ha seguido como un tema recurrente dentro de la opinión pública, tomando en consideración el conflicto de interés en el que se encuentra inmersa la diputada Catalina Pérez, su ex asesor y ya ex seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y su pareja Daniel Andrade, debido a un millonario convenio de $426 millones para la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es precisamente este último, quien por otro lado trabajaba hasta hace unos días como asesor en la Subsecretaría de Defensa.

La situación llegó a tal punto que el Gobierno anunció que la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, renunció a petición del presidente Gabriel Boric debido al caso Democracia Viva.

Críticas a Longueira

En medio de la controversia, el exministro de Economía, Pablo Longueira (UDI), publicó una carta al director del Mercurio en la que señaló: «Si devuelven la plata, nos alcanza para ir a la Feria del Libro de Frankfurt», la cual gatilló una marea de críticas en las redes sociales.

Varios usuarios y usarías recordaron que Longueira enfrenta un proceso judicial por el caso Soquimich (SQM), por el cual está acusado de cohecho y delitos tributarios consumados.

Recordemos que en 2016 el ex senador y ministro de Sebastián Piñera fue formalizado por presunto pago de coimas y delitos tributarios por un total de 681 millones de pesos. Anteriormente había renunciado a su militancia a la UDI.

Desde la cuenta de Piensa Prensa (@PiensaPrensa) publicaron la respuesta del periodista Joaquín Zúñiga a la carta de Longueira.

«Señor Director: Si los culpables del caso SQM devuelven la plata, nos alcanza para ira la Feria del Libro de Frankfurt y algo más»

Desde el Partido Igualdad, también se pronunciaron en contra de los dichos del exministro y ex senador.

«Si devuelven la plata, nos alcanza para ir a la feria del libro de Frankfurt» dice bien campante Pablo Longueira en El Mercurio, el mismo pablito que no devolvió un peso de los cientos de millones que recibió a través de fundaciones de fachada y que tuvieron que disolverle», señalaron.

«Longueira: si devuelven la plata de las pesqueras, SQM, gastos reservados, cajas de mercaderías, ventiladores mecánicos, residencias sanitarias, Espacio Riesco, etc; hasta hacemos la Feria por 25 años en Chile y les pagamos nosotros», planteó el usuario @negsocial.

Sigue leyendo:



Sigue leyendo: