“Lo hice por dignidad”: Recuerdan el día que Carlos Caszely no le dio la mano a Pinochet

El gol de Carlos Caszely en la despedida de Pajarito Valdés

El ídolo de Colo Colo y la selección chilena Carlos Caszely, volvió a llamar la atención de la hinchada por su presencia en una cancha de fútbol, en la despedida de Jaime «Pajarito» Valdés y brindó un golpe de nostalgia al anotar ante la ovación de los hinchas albos en el Estadio Monumental, recibiendo el cariño de las más de 35 mil asistentes.

Era casi impensado ver en una misma cancha a estas generaciones. Un Vidal y un Caszely juntos y desde allí sale el gol.

Mira el reporte de TVN

Recuerdan el día que Carlos Caszely no saludó al dictador Pinochet

Carlos Caszely, de 73 años, fue tendencia por su partido en la cancha. El mismo que hospitalizado de emergencia el pasado en noviembre de este 2023, debido a un accidente cerebrovascular (ACV).

Sin embargo, no solo generó la ovación y el recuerdo de su carrera futbolística, también por su valentía al enfrentar al dictador Augusto Pinochet en mayo de 1974. En una publicación del medio argentino Página 12 con motivo de los 50 años del golpe de Estado en Chile, el ídolo chileno declaraba ante la consulta por no haber saludado al dictador: “Yo le diría que lo hice por dignidad y los derechos humanos de las personas. La Moneda no la estaban arreglando y pasaron muchos años para que empezaran a reconstruirla. A tratar de reconstruirla porque el dolor en esas paredes debe seguir hasta hoy”.

Ahondan más en el momento al consultarle: ¿Cómo fue aquel encuentro con Pinochet?, por lo que Caszely responde: Fue el primero que tuvimos donde no lo saludé, no le di la mano. Yo creo que fue una rebeldía para responder al problema de los derechos humanos en nuestro país. Una rebeldía de un niño… Creo que me salió el universitario de adentro. Porque el futbolista se olvida de las raíces muchas veces, cuando empieza a ganar un Porsche, una casa con piscina, se olvida un poco de su entorno y de su gente. Nosotros vivimos en sociedad y como sociedad debemos ayudarnos entre todos”.

También comentó la persecución que vivó después:”Desgraciadamente mi madre fue detenida y torturada. Yo fui seguido acá cuando venía a Chile desde España e inclusive los que me seguían, me decían: perdón Carlitos, es que nos mandan y yo no entendía. Porque a ellos si no me seguían, quizás les hubieran hecho consejo de guerra y a lo mejor hasta desaparecían. Me allanaron la casa dos veces. Aquella relación con la Unidad Popular me pesa hasta hoy, porque yo sigo mencionando al presidente Allende. Creo que él trató de hacer lo mejor para el país y cuando quiso nacionalizar el cobre, todas las grandes empresas multinacionales se pusieron de acuerdo para hacerle el golpe. Él pretendía que todo el mundo estudiara y tú sabes que un lápiz es más potente que una pala, entonces él, por intermedio del cobre, del sueldo de Chile como se dice, él pretendía tener una educación gratis, una salud un poquito más que gratis, porque hoy día es un desastre. No te puedes enfermar en Chile porque te mueres”.

El hito de Carlos Caszely también fue recordado en redes sociales. A continuación una de las publicaciones:

“Para mi don Carlos Humberto Caszely Garrido es el más grande ídolo en la historia de Colo-Colo, no solo por lo que hizo en la cancha, gestos como este 👇 son los que enaltecen aún más su figura, amor eterno para él”.

Para mi don Carlos Humberto Caszely Garrido es el más grande ídolo en la historia de Colo-Colo, no solo por lo que hizo en la cancha, gestos como este 👇 son los que enaltecen aún más su figura, amor eterno para él ❤#ElUltimoVueloEnTVN pic.twitter.com/wFSzi11Vwx — Nano 😷 poto (@Nano_pasaoapoto) March 24, 2024

Hace tres años, el medio argentino “Historias del Deporte” destacó la situación, que compartimos a continuación en video:

Seguir leyendo más…