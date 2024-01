Luksic y Barrick Gold se asocian en proyecto minero en Alto del Carmen: Comunidad manifestó su  estupor e hizo un llamado a autoridades

Nueva amenaza minera : Barrick Gold y Antofagasta Minerals Proyectan El Encierro en el Valle del Huasco.

Hace algunos días, se informó, según versiones de prensa, que el Grupo Luksic y Barrick se habían asociado en proyecto minero El Encierro en Alto del Carme, asegurándose que habían constituido una sociedad que en su primera etapa realizará sondajes,con una inversión de US$ 95 millones, destacó el diario Financiero.

Frente a esto, la Asamblea por el Agua del Guasco Alto emitió un comunicado público denunciando el hecho, indicando que el proyecto en cuestión, implicaría la realización de 80 sondajes de prospección en la naciente de las aguas, cercana a Pascua Lama.

La comunidad, que ya sufrió las consecuencias del proyecto Pascua Lama clausurado en 2020, destaca la amenaza a glaciares, vegas altoandinas y ecosistemas, así como la ruptura del tejido social en la zona. Solicitando a las autoridades atender la gravedad de los hechos, instando a proteger el valle del Huasco, su población y sus fuentes de agua dulce.

Compartimos a continuación, la carta – comunicado de forma integral:

CARTA PÚBLICA DE LA ASAMBLEA POR EL AGUA DEL GUASCO ALTO AL GOBIERNO DE CHILE POR NUEVO MEGAPROYECTO MINERO DE BARRICK EN NACIENTE DE AGUAS, GLACIARES Y LAGUNAS ALTOANDINAS BAJO PROTECCIÓN OFICIAL

Invitamos a las autoridades a nuestra casa a “intercambiar puntos de vista” sobre los megaproyectos mineros que siguen amenazando este valle

El miércoles 3 de enero de 2024, con enorme estupor nos enteramos por la prensa (ver link) de otro megaproyecto minero en la naciente de las aguas de este valle: a escasos kilómetros del infame Pascua Lama y denominado El Encierro, es ¡ejecutado por la mismísima Barrick Gold! La empresa, ahora en alianza con Antofagasta Minerals de Luksic, está sometiendo 80 sondajes de prospección a evaluación ambiental.

Ante esta alarmante situación, y como está tan en boga, queremos extenderles una invitación a venir a nuestra casa a compartir mate y churrascas. En esa ocasión queremos hablar de la situación actual y comentarles lo que de sobra saben, pero que vale la pena recordar:

1. Hace 24 años exactos nos enteramos del funesto proyecto Pascua Lama y tras vislumbrar las consecuencias para el valle, decidimos optar por la vida y su defensa en vez de promesas de trabajo y desarrollo que luego confirmaríamos eran falsas.

2. La empresa que ejecutaría dicho proyecto, Barrick Gold, tenía un alarmante prontuario internacional que incluía el entierro de pequeños mineros en Tanzania, violaciones a indígenas en Papúa Nueva Guinea y contaminación del agua y de los ecosistemas en Australia, Canadá, República Dominicana, Argentina y más países, entre otros diversos delitos y estragos.

3. Tras un proceso sancionatorio que se abrió en 2013, se confirmó todo lo que temíamos: daño a glaciares, vegas altoandinas y llaretas; contaminación del río con riesgos para la salud de las personas; drenaje ácido que permanecerá por lo menos durante 100 años; y cóctel de contaminantes río abajo que requiere tratamiento (y que incluso así supera los parámetros de metales pesados). Todas estas razones dieron lugar en el año 2020, a la clausura definitiva del proyecto por la institucionalidad ambiental del país, donde todas las cortes e instancias judiciales identificaron una postura reiterada y contumaz, así como dolosa por parte del titular del proyecto. Barrick tiene cinco años para cumplir ese fallo.

4. Uno de los daños más brutales y de los que poco se habla y no tiene sanción alguna es haber roto irremediablemente el tejido social de esta comunidad rural y aislada, cuya supervivencia dependía (y aún depende) de la solidaridad y la acción vecinal colectiva.

5. En esta nueva unión de destructores de glaciares, ahora, Barrick pretende instalar su proyecto El Encierro en alianza con Antofagasta Minerals, empresa que también tiene lo suyo en materia de daños ambientales y sociales. El ejemplo más evidente y reciente es la destrucción de seis glaciares en el valle del Choapa con su minera Los Pelambres (daño equivalente en agua a entre 1,9 y 2,8 millones de metros cúbicos).

6. El objetivo de los sondajes propuestos es hacer realidad un nuevo megaproyecto en la naciente de las aguas, contiguo a glaciares ( a lo menos 19 glaciares descubiertos y 81 glaciares rocosos en la subcuenca, la empresa declara 36 glaciares de roca en la zona de influencia deficitaria que identifican), lagunas altoandinas protegidas y vegas altoandinas que alojan flora y fauna endémica y en estado amenazado, en un valle de más de 75.000 habitantes de cordillera a mar. Sin embargo, los sondajes no son inocuos y los daños que provocan en los glaciares, así como la contaminación y afectación en la cantidad de las aguas están comprobados.

7. La presencia de cientos de glaciares y crioformas en la zona está más que confirmada y no requiere mayores pruebas. Es más, el próximo año (2025) ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. En ese marco, Chile, como poseedor del 80% de los glaciares existentes en Sudamérica y un actor importantísimo a nivel internacional, tiene mucho que decir y, efectivamente, proteger. Para resguardar en serio estas vastas fuentes de agua dulce en el marco de una crisis climática cuyo impacto más nocivo para la vida en el planeta será la escasez hídrica, las autoridades, MENOS ESTE GOBIERNO, no pueden seguir haciéndose las ciegas y sordas frente a este daño y depredación ambiental tan evidente y grosero que parece no tener fin.

8. Por todo esto, solicitamos que cumplan con su obligación de proteger a las comunidades de Alto del Carmen y la vida de todo un valle que aún es fértil gracias a los glaciares que alimentan la cuenca de cordillera a mar. La mejor forma es rechazar de plano este proyecto y todos los que se le parezcan, porque atentan contra las medidas más básicas de resguardo medioambiental y constitucionales ante la crisis climática que ya está golpeando seriamente nuestros territorios.

9. Tomando en cuenta las innumerables ocasiones en las que las autoridades han abierto sus puertas o asistido a conversaciones con Barrick y Antofagasta Minerals, es de suma importancia que ahora se equilibre la balanza y vengan a reunirse con nosotros para conocer nuestros planteamientos acá, en nuestra casa. Insistimos, les esperamos con mate y churrascas.

10. Quedamos atentos a su favorable acogida y reiteramos que nuestra lucha y compromiso con la defensa del agua, de los glaciares y de la vida en el valle del Huasco está más viva que nunca.

Asamblea por el Agua del Guasco Alto

