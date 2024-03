Madre denunció abuso sexual a hijo de 3 años en colegio de La Reina

Una madre y exapoderada del colegio Saint John’s Villa Academy (SJVA) denunció que su hijo de tres años fue víctima de abuso sexual al interior del establecimiento ubicado en la comuna de La Reina.

«Uno de mis hijos manifestó tener indicios de haber sido abusado y hoy todo indica que fue en el colegio», indicó a través de su cuenta de Instagram, la mujer, identificada sólo por sus iniciales M.J.M.

Relató que el pequeño comenzó a presentar diversos temores y a relatar complejas situaciones vividas al interior del establecimiento.

«En abril del 2023 comenzó todo, a solo 1 mes de haber entrado al colegio, uno de mis hijos empezó a manifestar diversos temores, síntomas físicos y emocionales que, como papás, nos alertaron. Con mi marido nunca habíamos estado expuestos a una situación así por lo que todo esto ciertamente era desconocido para nosotros. Por lo mismo, inicialmente nos asesoramos de una psicóloga, quien nos dijo que lo mejor era darle tiempo», comentó.

En la publicación, indicó que en los «eses siguientes la situación no mejoró» y apuntó a un profesor en práctica de Educación Física como el responsable de la agresión.

«Mi hijo empezó a decir que en el gimnasio del colegio habían monstruos, me preguntaba atemorizado si los profesores podían venir a la casa, cuando íbamos en auto me apuntaba recurrentemente a hombres caminando y me decía: ‘mira mamá ahí va mi profesor’. Me decía que había ido a la bodega de materiales solo con el profesor», explicó la mujer.

De acuerdo a la publicación, los cambios conductuales se intensificaron, por lo que la madre comunicó su preocupación a la profesora jefe de su hijo, quien comentó que sí había notado los cambios y que había visto al menor “muy ansioso y nervioso por las clases de educación física, que siempre preguntaba si iba a haber clases de educación física y que particularmente su temor era con los profesores ayudantes“.

Indicó que pusieron al tanto al colegio sobre esta situación. Sin embargo, señaló que «ellos nunca tomaron medidas sobre esta situación.

«En una institución educacional experta en el cuidado de niños, nunca alguna profesora o psicóloga pudo si quiera pensar ¿no le estará pasando algo más al niño?…incluso hasta desconfiar de nosotros, porque ellos tienen el deber de levantar temas que dañan la integridad del menor, cuestionó la mujer quien aseguró que en el recinto le restó peso al asunto y se limitaron a aconsejarles que llevaran al menor a terapia ocupacional.

La profesional -que fue buscada y pagada por ellos- les advirtió: «ojo que todos los indicios que manifiesta su hijo dicen relación con un caso de abuso sexual», observación que posteriormente compartieron con la profesora y consultaron por un protocolo, sin recibir respuesta.

Posteriormente, acudieron a dos sicólogas peritas en abuso sexual, quienes luego de meses de tratamientos, “nos confirman que mi hijo sufrió un abuso en educación física”, cuenta.

La madre le comentó la situación a la coordinadora preescolar y esta abrió un proceso de indagación. Sin embargo, según indicó, este proceso solamente duró cinco días hábiles.

Luego, el encargado de convivencia habría manifestado que “todo podía deberse a un tema de apego“, junto a que “era imposible” que su hijo sufriera abuso, “ya que los niños siempre están acompañados“.

La mujer relató también que el colegio no tenía ningún registro de los practicantes del establecimiento.

Asimismo, reveló que «una noche encuentro el protocolo del Ministerio de Educación donde señala que, ante cualquier mera sospecha de abuso sexual en un colegio, no se puede investigar por ellos mismos, sino que tienen que activar al mismo Ministerio Público», buscó en la página web del SJVA, donde señalaba lo mismo, «cosa que nunca hicieron. No siguieron el protocolo de levantamiento de antecedentes, no pidieron fiscalizar o investigar, simplemente intentaron acallar este caso».

Denuncia ante la Superintendencia de Educación

Ante esta situación, los padres del niño presentaron el martes una denuncia formal ante la Superintendencia de Educación, consignó Emol.

Con los antecedentes, el organismo inició una investigación en contra del Colegio Saint John’s, lo cual constituye el primer paso en la tramitación de las denuncias.

La jefa de la División de Comunicaciones y Denuncias de la Superintendencia de Educación Superior, Marggie Muñoz, informó a la Superintendencia de Salud la recepción de una denuncia por situación de connotación sexual de adulto a estudiante que habría ocurrido en el recinto en cuestión.

“Este caso fue derivado de forma inmediata a la Unidad Regional de Fiscalización y si se confirman infracciones, la Superintendencia podría instruir un proceso administrativo sancionatorio que podría culminar en sanciones que van desde la amonestación hasta multas en UTM dependiendo de la gravedad“, indicó.

Muñoz informó, entre otras cosas, que en estas situaciones “los establecimientos tienen el deber de denunciar al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal dentro de 24 horas siguientes al momento en que se toma conocimiento del hecho“.

¿Qué dijo el colegio?



Desde el colegio se refirieron al caso mediante un comunicado firmado por el Consejo Superior y Consejo Directivo SJVA, en el cual indicaron que el sujeto señalado como presunto autor del abuso estuvo en el establecimiento durante tres meses y que «ya no forma parte del cuerpo docente».

“Nos dirigimos a ustedes para esclarecer una lamentable declaración que está circulando por los chats del Colegio y redes sociales, donde se señala una supuesta vulneración de derechos por parte de un profesor practicante de educación física, quien realizó su práctica en nuestro Colegio durante el primer semestre de 2023, según el proceso de práctica documentado y acordado con la Pontificia Universidad Católica. Por lo anterior, dicha persona no forma parte del cuerpo docente de nuestro establecimiento“, indicaron en el escrito.

Señalaron que «en conformidad a los protocolos que regulan el desarrollo de las clases, los niños y niñas siempre están al cuidado de algún profesor titular, de tal manera que el docente externo nunca está solo con ellos».

“Nuestro colegio ha velado por el cuidado y protección de todos sus estudiantes, estando siempre a disposición de sus padres, tal como se ha realizado con la familia involucrada, desde el ingreso del estudiante a nuestra comunidad educativa, generando constante comunicación y abierto al diálogo, registrando y documentando todo el proceso que se llevó a cabo de manera compartida con ellos“, afirmaron.

Finalmente, plantearon que “hacemos presente a toda la Comunidad Escolar que nuestro foco siempre ha sido y será la seguridad integral de los niños, niñas y jóvenes de nuestro Colegio. De acuerdo a esta situación, el Colegio continuará con las instancias jurídicas y educativas externas correspondientes para resguardar el interés superior del niño y el de nuestra Comunidad Saint John’s Villa Academy”.

Sigue leyendo: