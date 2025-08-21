Más «caro» sale robar que matar a un mapuche: Mauricio Briceño es condenado a cinco años por el asesinato de Eloy Alarcón Manquepan

Pese a que fue desestimada la legítima defensa del empresario condenado, la abogada querellante criticó la levedad de la pena.

Más «caro» sale robar que matar a un mapuche: Mauricio Briceño es condenado a cinco años por el asesinato de Eloy Alarcón Manquepan
Autor: Ivette Barrios
Ivette Barrios

Pese a que fue desestimada la legítima defensa del empresario condenado, la abogada querellante criticó la levedad de la pena.

Después de más de tres años de proceso judicial, el pasado 19 de agosto el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica sentenció a Mauricio Briceño a cinco años de presidio por el homicidio del comunero mapuche Eloy Alarcón Manquepan. La condena, que desestimó la alegación de legítima defensa del empresario, debe ser cumplida de manera efectiva.

Sin embargo, al empresario se le abonaron los 1.170 días que ya había estado privado de libertad, gran parte de ellos bajo la medida cautelar de arresto domiciliario parcial. Esta situación implica que, una vez la sentencia quede firme, el condenado sólo deberá cumplir alrededor de dos años más en prisión.

La abogada querellante, Karina Riquelme, manifestó que si bien se buscaba una pena efectiva, no hay conformidad con la sentencia. Lamentó el largo tiempo en que Briceño pasó el proceso en libertad, lo que representó un calvario para la familia: “Había temor de encontrarse con quien tomó la vida de su familiar en cualquier parte, pues solo tuvo como cautelar arresto parcial”, sostuvo, y añadió que la resolución: “no es proporcional al grave daño que se produjo con su actuar quitando la vida de un joven padre de dos hijos”.

Pese a la insatisfacción con la sentencia, Riquelme señaló que no presentarán un recurso de nulidad para así proteger a la familia, evitando la revictimización que un nuevo juicio significaría para ellos, quienes necesitan salir adelante. Sin embargo, valoró el voto de minoría que buscaba una pena de ocho años, la cual consideró más acorde con el sufrimiento de la familia y la gravedad de las acciones de Mauricio Briceño.

La condena de cinco años a Briceño se basó en el rechazo de la legítima defensa, un argumento que se desmoronó con la presentación de pruebas que demostraron el uso ilegal del arma y un historial de conducta agresiva, elementos cruciales que fueron enfatizados durante el juicio. El veredicto marca un precedente reafirmando que el uso de la violencia no es una vía para resolver los conflictos territoriales, cerrando un lamentable caso que ha sido observado con atención en Wallmapu y en todo el país.

Relacionados

Ivette Barrios

Mauricio Briceño asesino: es declarado culpable del homicidio del comunero mapuche Eloy Alarcón Manquepan

Hace 2 semanas
Ivette Barrios

Caso Eloy Alarcón: Registros de violencia y uso ilegal de arma complican al imputado

Hace 3 semanas
Ivette Barrios

Lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner: Corte Suprema la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos

Hace 2 meses
Ivette Barrios

Saúl Huerta pierde apelación y cumplirá condena de 22 años por violación

Hace 3 meses
Ivette Barrios

Confirman sentencia contra ‘Fofo’ Márquez: pasará más de 17 años en prisión por tentativa de feminicidio

Hace 4 meses
Ivette Barrios

Jueza otorga suspensión definitiva a Silvano Aureoles y frena su detención por tiempo indefinido

Hace 3 meses
Ivette Barrios

Operación Colombo: Ministra Cifuentes condena a Krassnoff y otros 3 exagentes de la DINA por desaparición de Violeta López Díaz en 1974

Hace 1 mes
Ivette Barrios

Sheinbaum critica a Ciro Gómez Leyva por minimizar sentencia a García Luna: 'Su objetivo es golpetear'

Hace 3 meses
Ivette Barrios

Sobreviviente de represión en estallido social responde a Claudio Crespo: “Desconoce la sentencia de los tribunales”

Hace 4 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano