Ministra de Salud por cambios de medidas sanitarias: “No estamos anunciando el fin de la pandemia”

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió este jueves a los cambios anunciados por la cartera respecto a las medidas sanitarias por la situación del Covid-19, entre las que destaca el fin al uso obligatorio de las mascarillas y al Pase de Movilidad.

“Nosotros no estamos anunciando el fin de la pandemia, nos estamos adecuando a la situación epidemiológica. Hay posibilidad respecto a pasar una nueva fase de apertura para liberar las medidas obligatorias de las personas. Se reafirma también que habrá esta nueva vacuna de manera anual y orientada a los grupos de riesgo”, expresó en entrevista al programa Palabra que es Noticia, de Radio Futuro.

Pese a estos anuncios, la ministra de Salud exhortó a la responsabilidad ciudadana, para que se mantengan los cuidados correspondientes para evitar los contagios.

“Estamos en un momento donde podemos ir a la fase de apertura, hemos logrado una meta de vacunación y, por lo tanto, no hay que seguir con el sentido obligatorio y pasaremos a ser el primer país en Latinoamérica que aplique la vacuna bivalente. Ojalá se mantenga en nuestra cultura la mascarilla y cuando haya situaciones de aglomeración también la ocupen, como se ha hecho hace mucho tiempo en países asiáticos”, puntualizó Aguilera, citada por ADN Radio.

“Nosotros queremos pasar a un régimen más normal donde le pasamos cierta responsabilidad a la ciudadanía“, añadió.

Al respecto, fue consultada de si es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios de trabajo, por lo que aseveró que, «por normativa sanitaria no es obligatorio», pero es válido hacer uso de ella.

“Es voluntario (su uso) y nosotros como sector salud no la pedimos obligatoria, pero la recomendamos cuando hay un riesgo mayor. No podemos prohibir la mascarilla, esperamos que también se use cuando ellos perciben que hay aglomeraciones”, señaló.

En los centros de salud, por su parte, si es obligatorio el uso de la mascarilla.

“En los sitios de salud hay presuntamente enfermos y segundo, en los centros asistenciales hay personas sanas de una condición, pero con otra condición que aumentan sus riesgos. Los medios de transporte no han sido un foco importante de contagio“, aseguró la secretaria de Estado.

La secretaria de Estado explicó que «si en el futuro empeoran las cifras, efectivamente se puede volver atrás».

Aguilera explicó que «estamos en un momento epidemiológico muy bueno, una cantidad de casos que se ha reducido significativamente en las últimas semanas», cita MegaNoticias.