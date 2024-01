Mon Laferte responde a polémica por videoclip del tema «Pornocracia»: «Es muy divertido, veo mucho humor, lo veo hasta tierno»

La cantante nacional Mon Laferte respondió a través de sus redes sociales a la polémica que surgió por la publicación del videoclip de su nueva canción «Pornocracia».

El “lyric video” (o videoclip subtitulado) del nuevo sencillo de su elogiado disco «Autopoiética» (2023) fue lanzado la semana pasada y acumula hasta el momento más de 622 mil visitas.

En el clip , que tiene una duración de cuatro minutos y veintitrés segundos y fue filmado en un largo plano secuencia, Laferte aparece cantando la canción recostada de espaldas dentro de una gran concha marina. Todo esto mientras un hombre simula practicarle sexo oral a los pies de la improvisada cama.

La pieza audiovisual gatilló críticas y diversos comentarios en las redes sociales, algunos cibernautas catalogaron el clip como «vulgar, mientras que otros plantearon que su contenido no es apto para niños. No obstante, varias personas se mostraron a favor de la propuesta de la cantautora.

Mon Laferte salió al paso de la polémica y a través de Instagram realizó un live en el que se refirió a su nuevo álbum y al concepto del videoclip de «Pornocracia».

«Quería decir que he estado meditando, porque se dice que es como violento y obsceno. Quiero decir que en mi cabeza no es así, no lo veo de esa manera», comenzó diciendo la artista nacional.

Planteó que a au juicio la pieza audiovisual está cargada de humor y diversión. Sin embargo señaló que está consciente de que puede ser apreciada de manera distinta.

«Lo veo de una manera divertida, humorística. Pero mucha gente lo ve de una manera distinta. Está bien que existan ambos puntos de vista y que esto abra el debate», dijo.

«Solo quería decirles que para mí es un video muy divertido, veo mucho humor, lo veo hasta tierno. Si alguien no lo ve así también lo entiendo y lo respeto mucho (…) Hay mucha otra música y otros videos que pueden seguir disfrutando», apuntó.

,La cantante también se refirió a las críticas que recibió sobre el posible impacto que el video de «Pornocracia» podría tener en el público infantil.

«Yo respeto mucho la forma en que cada persona cría a sus hijos (..) Mi música nunca ha sido para niños, es para adultos. Cuando sus hijos escuchan mi música es bajo la responsabilidad de sus papás. Yo a mi hijo le pongo mucha música infantil, su favorito es 31 minutos», señaló Mon Laferte.

