Mortífera ola de COVID-19: Tailandia usa sus trenes para traslado de pacientes

Enfrentado a la tercera y más mortífera ola del coronavirus en el país, el Gobierno de Tailandia tomó la decisión de utilizar sus trenes para enviar de Bangkok a otras regiones a cierto número de pacientes asintomáticos o que presentan síntomas leves del COVID-19. El primer tren partió el martes y en él iban 137 personas.

«El proceso es seguro porque ellos [los pacientes] serán cuidadosamente monitoreados por médicos y personal sanitario, y no van a detenerse en ningún lado«, dijo el ministro de salud pública, Anutin Charnvirakul, sobre la decisión de evacuar a los pacientes que no puedan ser atendidos en Bangkok, según informa The Guardian.

El ministro agregó que otros medios de transporte podrían ser utilizados para el mismo fin y así disminuir la crisis de los hospitales de Bangkok, en donde la variante delta del virus se ha propagado ampliamente.

Foto: AP Photo.

No obstante, la medida ha recibido críticas. Un integrante de un grupo de galenos que se autodenomina Mor Mai Thon (Los Médicos no lo Tolerarán) dijo que evacuar a los pacientes que presentan menos complicaciones es una buena medida, pero solo a corto plazo, ya que es posible que desarrollen síntomas peores en lugares donde hay menos camas de cuidados intensivos. Adicionalmente, considera que el Gobierno debería realizar más pruebas de detección del virus y entregar más rápidamente las medicinas, para que la condición médica de los pacientes no empeore.

El Gobierno de Tailandia, donde se han registrado 4.562 muertes por COVID-19 desde que se inició la pandemia, también ha recibido críticas con respecto a su plan de vacunación. Solo alrededor del 5 % de la población ha sido completamente vacunada, mientras que el 17,6% ha recibido una sola dosis, según se registra en el portal Our World in Data.

Los médicos del grupo Mor Mai Thon le han pedido al Gobierno transparencia en los contratos de vacunación y una mayor variedad de fármacos.

Fuente: RT.