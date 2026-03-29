“No voté por Kast para esto”: Aumenta la decepción de su electorado en medio del bencinazo y seguidilla de giros del Gobierno

Amplio desencanto en votantes por Kast

A semanas de asumir, el gobierno de José Antonio Kast enfrenta un desplome histórico en su respaldo ciudadano, impulsado por un alza de combustibles que ha sido bautizada como el “bencinazo” y por una serie de decisiones que contradicen abiertamente los discursos de campaña.

Mientras encuestas como Cadem registran una importante caída, más de 10 puntos en su aprobación y un salto del rechazo al 49%, el sondeo Panel Ciudadano UDD revela una erosión aún más brutal: en solo 12 días la desaprobación pasó del 18% al 48%, evidenciando el alto costo político de un ajuste que golpea directamente el bolsillo de la clase media y las comunas más aisladas.

El malestar no responde solo a una variable económica, sino a un cúmulo de decisiones que los propios votantes califican como una traición a lo prometido. A las medidas de recorte que afectan áreas sensibles —como los $72 mil millones menos en seguridad en plena crisis, la disminución de impuestos a grandes empresarios, anuncios de cobros al CAE y limitaciones a la gratuidad— se suma la constatación de una contradicción personal: en 2021 Kast afirmó que si llegaba a La Moneda se recortaría el sueldo a la mitad, pero ya como Presidente lo aumentó junto al de sus asesores. “NADA DE ESO, SE HABÍA INSINUADO EN CAMPAÑA ELECTORAL”, ha sido una de las frases más repetidas entre quienes se sienten estafados.

El caso de la alcaldesa de Hualaihué, Cristina Espinoza, se ha convertido en el símbolo más elocuente del desencanto. En una entrevista que circula con fuerza, la jefa comunal, difundida por Chiloé News, cuya comuna apoyó a Kast con más del 70%— rompió el silencio con una crudeza inusual: “Voté por él, levanté mi bandera, pero no para que nos den este pencazo. A mi gente humilde le falta el pan y ellos no saben lo que es sufrir”, afirmó con la voz quebrada.

Espinoza denunció que el alza del diésel y las bencinas deja incomunicadas a localidades aisladas, encarece los alimentos al doble que en Santiago y hace impagables los furgones que trasladan a pacientes dializados.

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Los sondeos coinciden en que la rápida erosión responde a la percepción de insensibilidad económica, agravada por la eliminación del Mepco sin gradualidad y por el contraste entre el ajuste a los sectores populares y la rebaja de impuestos a los grandes empresarios, lo que generará una inflación mayor y un alza histórica en servicios y alimentos, vitales para la población, mientras los beneficiados serán los grandes empresarios.

“Arrepentidos de Kast”

En redes sociales, el fenómeno ha desatado una oleada de viralización con cuentas como “Arrepentidos por Kast” que recogen el malestar ciudadano.

Un audio difundido por la cuenta Robin Hood muestra a un votante arrepentido que ni siquiera intenta defender al mandatario: “Este Audio es puro Oro 🤣🤣🤣🤣 El Weon arrepentido ni siquiera se defiende Jajajjajaja”.

Este Audio es puro Oro 🤣🤣🤣🤣

El Weon arrepentido ni siquiera se defiende Jajajjajaja #DisfrutandoLoVotado pic.twitter.com/zJaSFwUzGA — ROBIN HOOD (@CarlosAmpuero) March 26, 2026

La cuenta Arrepentidos de Kast ironizó con un video de una votante que reclamaba: “no se esconda detrás del señor ‘QUIROGA’ 🤣🤣🤣🤣 ya mejor nos reímos de estas pobres señoras”.

Jajajajajajaja no se esconda detrás del señor "QUIROGA" 🤣🤣🤣🤣 ya mejor nos reímos de estas pobres señoras, se les aviso en todos los términos lo que venía #DisfrutenLoVotado… ni siquiera acá, en este grupo la queremos por gil, y eso q acá hay de todo pic.twitter.com/a8u797YiLo — Arrepentidos de Kast (@ArrepentidosXKS) March 26, 2026

Mientras tanto, PiensaPrensa documentaba que a solo dos semanas de asumir, miles de personas ya protagonizan cacerolazos y bocinazos que, denuncian, “los medios no publican”.

AHORA | ESTÁ PASANADO

A SOLO 2 SEMANAS DE ASUMIR EL NUVO GOBIERNO DE JOSÉ KAST miles de personas protestan a esta hora, con cacerolazos, bocinazos y manifestaciones en las calles. Los medios no publican pic.twitter.com/kATEZ4GS4F — PIENSAPRENSA 360 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 26, 2026

A estos episodios se suman las críticas desde sectores que antes apoyaban la gestión. El posteo de LoretoMar, difundido ampliamente, sintetiza la nueva grieta: “Asumo que voté por Kast pero creo que es una locura eliminar totalmente el Mepco y no gradualmente”, lo que fue difundido por la usuaria.

«Kast te estafó»

Distintas formas de reírnos de los fachos pobres 🤣🤣🤣#KasTeEstafo pic.twitter.com/Wq2bMdRfPN — Alicia Reportera del Pueblo (@Roja53C) March 25, 2026

Otro. Me pregunto si @ArrepentidosXKS se habrá enterado de este nuevo arrepentido?:

Me pregunto si @ArrepentidosXKS se habrá enterado de este nuevo arrepentido pic.twitter.com/D9fin5Mudd — Felipx Allende 🪏🏳️‍🌈💜🧡 (@PipeAllendeM) March 24, 2026

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El reclamo trasciende la variable económica y apunta a una sensación de engaño, alimentada por el contraste entre las promesas de campaña y las primeras decisiones del Ejecutivo, que incluyen recortes transversales del 3% a cada ministerio, sin ponderar realidades diferentes.

El quiebre de confianza en menos de tres semanas deja al gobierno de Kast enfrentando una crisis de legitimidad que combina malestar social, errores de comunicación y una desconexión con su propio electorado. Como resumió la alcaldesa Espinoza con una frase que hoy se replica como consigna: “Le quedó grande el sombrero”.