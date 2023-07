Organizaciones exigen al Subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, que caduque concesiones salmoneras no utilizadas

Fotografía portada: Subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein.

Organizaciones exigen el cumplimiento de la ley para concesiones salmoneras en Chile

Recientemente, a través de antecedentes requeridos por el Consejo Regional (CORE) de Los Lagos, se reveló que SERNAPESCA, vía informe, que 166 concesiones salmoneras están con causal de caducidad debido al incumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuicultura, específicamente del artículo 142, que establece condiciones para dar término o caducar una concesión acuícola. De las 501 concesiones habilitadas en la región, cinco ya han sido caducadas por esta razón. La mayoría de estas concesiones se encuentran en el archipiélago de Chiloé, junto con otras áreas costeras como el archipiélago de Calbuco, Seno del Reloncaví y borde costero de Palena. Entre las empresas involucradas del sector, están: Mowi, Salmones Humboldt, Ventisqueros, Aquachile, Cermaq, Salmoconcesiones, Salmones Tecmar, Yadran, Trusal y Multiexport.

Frente a esto, una treintena de organizaciones, entre ellas, comunidades Kawesqar de la Patagonia Austral, comunidad pu Wapi (Aysén), Fundación Ciudadanos y Clima (Magallanes), Codesa, Aysén Reserva de Vida, Defendamos CHILOÉ, Fundación Terram, Chile Sustentable, entre otras, han hecho un llamado enérgico para que se cumpla la ley y se declare su caducidad, mientras SERNAPESCA ha oficiado a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas para que se haga cargo.

Asimismo, las organizaciones piden transparencia en las regiones de Aysén y Magallanes, con la divulgación de información sobre concesiones con causal de caducidad y las empresas involucradas. “La industria salmonera no puede seguir operando fuera de la ley, seguir contaminando y destruyendo los ecosistemas marinos de Chile de la manera que lo ha hecho los últimos 40 años, ni menos contar con el aval del Estado”, señalan diversas organizaciones del sur de Chile a través de un comunicado.

Álvaro Montaña del Movimiento Defendamos Chiloé, sobre estos hechos, señaló: “El subsecretario de Fuerzas Armadas Galo Eidelstein, debe dar una señal país del estricto cumplimiento de la normativa de concesiones marítimas. No puede ser que empresas salmoneras que no han utilizado sus concesiones durante 5 años, e incluso más de 10 años aún las mantengan en pleno dominio, las concesiones son para uso y no para especulación, negocios u otros fines.”

En esa línea, las organizaciones plantean al Subsecretario de Fuerzas Armadas, que haga cumplir la ley y se declare la caducidad de las 161 concesiones en la Región de Los Lagos que han incumplido con sus obligaciones legales, lo que permitirá que dichos sectores del mar chileno puedan albergar otros usos o actividades.

Mirada desde CORE Medio Ambiente

Francisco Reyes Castro es Consejero regional y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del CORE de la región de Los Lagos, parte de quienes han requerido información sobre la situación de las concesiones salmoneras en la Región de Los Lagos, señala: “Nos hemos reunido con el director regional de Sernapesca y su equipo, hemos tomado conocimiento del proceso que viene y concordamos en oficiar a la subsecretaría respectiva para que las clarificaciones despejen la incertidumbre en cumplimiento de la ley”.

También indicó: “Desde el CORE y la comisión de medio ambiente y cambio climático que presido, seguiremos generando diálogo público y privado con la industria, accionando compromisos de sustentabilidad y velando por proteger nuestro patrimonio natural, con mirada estratégica y de responsabilidad. Creo se ha hecho una práctica de aporte desde nuestro rol abrir discusiones pendientes, nutrirla de contenido e información que debe estar a disposición de lo público, hacer seguimiento permanente y activar procedimientos que a veces se tornan lentos y burocráticos porque no están en la agenda ni en conocimiento de la comunidad. Eso hay que cambiarlo desde la articulación y el ejercicio de nuestras facultades. Creo es deber hacerlo”, aseveró.

