Padre de carabinero asesinado en Cañete: «Anoche pasó a la casa y se despidió de mí, fue la última vez»

Fidel Vidal, padre del Cabo 1º de Carabineros, Misael Vidal Cid, ofreció declaraciones tras el asesinato de su hijo, quien murió durante la madrugada de este sábado junto a otros dos funcionarios en la provincia de Arauco, región del Biobío.

El hombre relató los últimos momentos que compartió con su hijo: «Anoche pasó a la casa y se despidió de mí, fue la última vez. No conversamos, pasó a buscar una englateadora que iba a hacer un trabajo donde el suegro. Me llamó y venía del trabajo(…) y después cuando se fue me dijo chao, chao, papá. Se fue a despedir de mí, es lo que digo yo», señaló.

Destacó que a Misael le gustaba su trabajo y que era consciente del peligro que corría.

“Él era muy amante de la institución, le gustaba, por eso trabajaba ahí, como 11 años estuvo… (él no sentía) temor, porque ellos están preparados para eso, para enfrentar a lo que les pase por delante”, indicó.

Reveló que el cabo le había mencionado que el sector era “peligroso, lo mismo donde caminaban, peligrosísimo, no se sabía como iban a aparecer. Anoche mismo, nadie se imaginaba que le iban a tener una emboscada”.

Según Vidal, tanto Misael como sus compañeros- el sargento 1º Carlos Cisterna Navarroy el cabo 1º Sergio Arévalo Lobos- «no estaban con los resguardos respectivos, decían que las armas ni siquiera tenían municiones”, consignaron Meganoticias y Sabes.Cl.

Afirmó que no tiene intenciones de hablar con el Presidente Gabriel Boric.

«¿Cuántas muertes no han habido?¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a pedirle al presidente? (…) Ni aunque tomaran preso a los terroristas que mataron a los carabineros, la muerte no se recupera”, aseveró.

Sigue leyendo: