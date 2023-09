Partió la Cumbre Internacional por la Democracia y los Derechos Humanos en Recoleta

Cumbre Internacional por la Democracia y los Derechos Humanos: Allende 50 Años en la comuna de Recoleta

Durante la instancia se desarrollará un seminario político internacional, el congreso académico abierto de la Universidad Abierta de Recoleta y la Feria del Libro Internacional FIL-CHILE. Las actividades serán abiertas y gratuitas para todo tipo de público.

Intelectuales, académicos, dirigentes sociales y políticos de todo el mundo comenzaron a darse cita desde este 2 al 9 de septiembre para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado con actividades culturales, académicas y políticas con más de 200 personas presentes._

Este viernes, el alcalde Daniel Jadue acompañado de las senadoras Fabiola Campillai, Claudia Pascual, diputado Boris Barrera, invitados e invitadas nacionales e internacionales, organizaciones sociales y comunidad de Recoleta lanzó la “Cumbre Internacional por la Democracia y los Derechos Humanos”, la que se realizará en el Zócalo y Corporación Municipal.

En la ocasión, el jefe comunal señaló que “lo que queremos hacer esta semana es disputar la versión oficial y disputar el pasado, para que todo Chile y sobre todo las nuevas generaciones sean capaces de comprender que, si el gobierno Allende fue derrocado, fue porque soñaba un país mejor para todos y todas, porque además era un gobierno que no se quería someter al neoliberalismo”.

“No estamos conmemorando un hito exclusivamente chileno, estamos conmemorando la expresión chilena de una política imperial que ha destruido a lo menos 14 países en América Latina y fuera de América Latina en los últimos 50 años, y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy”, agregó Jadue.

Finalmente, el alcalde de Recoleta expresó que durante esta semana de conmemoración se “busca disputar la versión oficial de la historia y recordar el legado de Allende”.

La Cumbre abrió este 2 de septiembre con la “Feria Internacional del Libro: Memoria-Democracia-Derechos Humanos”, continuará el 5 y 6 de septiembre con el “Congreso Académico Abierto de la Universidad Abierta de Recoleta” y cerrará con el “Seminario Político Internacional” los días 7,8 y 9 de septiembre. Durante este fin de semana también se realizará el encuentro regional de ALBA Movimientos que reúne a organizaciones de América Latina y el Caribe.

Ya se ha confirmado la presencia de la activista y escritora feminista norteamericana y afrodecendiente Mikki Kendall, al fundador de la Revista Jacobin Bhaskar Sunkara, al escritor español Mario Amoros, las escritoras feministas Dora Barrancos y Rita Segato, el sociólogo brasileño Emir Sader, la ex ministra de la Mujer de Argentina, Elisa Gómez Alcorta; el diputado español de En Común Podem Gerardo Pisarello; la joven diputada argentina Ofelia Fernández; la ex Presidenta de la Asamblea Ecuatoriana Gabriela Rivadeneira; el ex jurista español Baltasar Garzón; y el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya y las senadoras colombianas Clara López y Piedad Córdoba.

Desde la cultura está confirmada la participación de Camilo Salinas, los freestyle Acertijo, Metalingüística; la Orquesta de Cámara de la Universidad de O’Higgins, el Coro Popular de Recoleta, Inti Illimani, Illapu y Nano Stern.

Todas las actividades son abiertas y gratuitas. Para conocer el programa y los exponentes se habilitaron las páginas www.cincuenta.cl , www.uar.cl y www.filchile.cl

