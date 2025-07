Playa San Mateo: «El gobierno ecologista quiere desarrollo portuario a cualquier costo»

El movimiento vecinal denuncia el abandono estatal y la falta de transparencia en la participación ciudadana ante el avance de la expansión portuaria.

La promesa de expansión portuaria en Valparaíso, materializada en el «Acuerdo por Valparaíso» de 2023, causa preocupación en la comunidad de Playa San Mateo, así lo asegura Catherine Uribe, secretaria del movimiento Salvemos la Playa San Mateo, quien defiende este histórico balneario, denunciando los impactos directos que este plan y la nueva «ley de permisología» tendrían en la vida de los vecinos y el patrimonio del puerto.

Para los habitantes de Playa Ancha y Artillería, el proyecto les hace imposible dormir debido a los ruidos portuarios. Con el acopio de contenedores a solo 76 metros de zonas residenciales y patrimoniales, Uribe anticipa que los ruidos, la polución y la alteración a la vista sin dudas afectarán el comercio en el barrio. A esto se suma un grave daño ecológico, pues «hay familias de especies protegidas como los chungungos y una rica biodiversidad en la zona, hay mucha fauna endémica que se verá profundamente afectada», lamenta.

Ante esta situación, la dirigenta es categórica al criticar el rol de las autoridades, afirmando que: «necesitamos voluntad política y que el Gobierno se haga cargo del abandono que existe en Valparaíso». Argumenta también que la decisión de usar a San Mateo como sector de acopio se debe a que es lo más barato y económicamente viable para hacer más atractiva la licitación, pese a que ignora el bienestar de la propia comunidad. Uribe califica de paradójico que: «el gobierno ecologista quiere desarrollo portuario a cualquier costo, incluso si este daña el medioambiente y la vida de las comunidades”, denuncia, añadiendo que “quieren desarrollo pero sin poner ni un peso».

El movimiento no se opone al desarrollo, pero exige ser escuchado, y sus demandas incluyen la declaratoria oficial de balneario y una real promoción turística. Sin embargo, aseguran que la mayor frustración radica en que la única participación ciudadana online que se está haciendo no está haciendo clara ni transparente. Uribe denuncia que estas encuestas están siendo dirigidas y: «asumen de facto que tenemos que sacrificar la playa San Mateo y nuestra calidad de vida», esto en contraste con un diálogo abierto, democrático y ciudadano.

Entre las promesas que no convencen a la comunidad, destaca la oferta de una «playa nueva» a cambio de San Mateo: «en estos momentos no tienen ningún documento que diga que esa playa nueva se puede hacer», sostiene la secretaria. Argumenta que el Gobierno no tiene cómo sostener que un nuevo balneario vaya a resultar, pese a que: «en la encuesta que están haciendo ciudadana los están presentando como una realidad», asegura. Asimismo, Catherine Uribe reclama que muestren la idea de una tributación portuaria para Valparaíso como un hecho, aunque aún no se haya discutido en el Congreso.

Para la dirigenta, lo que está en juego es más que una playa; es la dignidad y la salud mental de la comunidad: «te hace vulnerable el sentir la injusticia social en tu ciudad», reflexiona. Ante esto, hace un llamado urgente a la ciudadanía a informarse, pues afirma que la estructura de una ciudad se forma con la participación ciudadana y con vecinos bien informados.

Concluye reiterando que «no estamos en contra de la expansión y el crecimiento económico del país, pero sí que se nos permita poder compartir las dudas», para que las decisiones sean tomadas con plena conciencia y transparencia, evitando que el desarrollo implique el sacrificio de espacios vitales y el patrimonio local.