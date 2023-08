Polémica entre grupo de senadores con el gobierno por invitación de Israel a misión lunar

Misión lunar de Israel e invitación a Chile

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, se presentó el martes 16 de mayo ante la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados con el fin de extender una invitación para que el gobierno de Chile se una al proyecto Beresheet 2, proyecto que busca enviar una astronave en el 2025 para realizar experimentos en el lado visible y en el lado oscuro de la Luna.

La ONG israelí SpaceIL está desarrollando, junto a la Israel Space Agency y la compañía Israel Aerospace Industries (IAI), una astronave compuesta por un orbitador y dos módulos de alunizaje que transmitirán datos en tiempo real a la Tierra.

Sin embargo, la invitación estaba condicionada para la recaudación de fondos. El embajador explicó que el proyecto Deep Space, debe reunir 120 millones de dólares y según su criterio, la misión tiene características para: “educación, ciencias, y defensa”. “En el caso de que Chile se sume al proyecto, será el primer país sudamericano en llegar a la Luna; el décimo en una misión Deep Space; el séptimo en participar en un alunizaje; y el segundo -después de China- en alunizar en el lado oscuro”, argumentaban con la invitación.

. “En esta línea, el embajador informó que ya se presentó el programa a los ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Transportes y Telecomunicaciones; Defensa Nacional; Bienes Nacionales; a la Dirección Espacial de la Fuerza Aérea de Chile; Universidad de Chile, y al sector privado”, informaba así

Los motivos de ofrecer esta instancia, según Artzyeli, se debe a las buenas relaciones entre ambos países, la capacidad espacial chilena, y a la reciente adjudicación a ISI Imagesat de Israel para proveer de satélites al Sistema Nacional Satelital de Chile.

El rechazo del gobierno de Chile a la invitación del gobierno de Israel

“Chile lamentablemente no cuenta con los recursos económicos ni los instrumentos presupuestarios necesarios para su financiamiento. Agradecemos el apoyo ofrecido por la Fundación Libertad Humana, pero aún si este se materializara, los requerimientos financieros exceden nuestras capacidades”, expresó así este 16 de agosto a Radio Bio Bío, la ministra de ciencia, Aisén Etcheverry, que también figura como presidenta de la Comisión Asesora Presidencial en materia espacial, Asimismo, agregó que “la exploración espacial ultraterrestre no se encuentra dentro de los planes gubernamentales a corto plazo y nuestras prioridades están centradas en la implementación del Sistema Nacional Satelital, en el cual las empresas de Israel tienen un rol relevante”.

Polémica en el Congreso: grupo de senadores insiste al gobierno

Este 22 de agosto, integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores; de Defensa Nacional; y Desafíos del Futuro, realizaron una sesión conjunta donde analizaron los pasos que está dando el Ejecutivo en materia de política espacial y uno de los temas polémicos, fue la invitación de Israel a la misión lunar, donde participaron Las ministras de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry; y de Defensa, Maya Fernández.

En este contexto, un grupo de senadores de diferentes bancadas, cuestionaron la decisión del Ejecutivo de

rechazar la invitación formulada al Estado de Chile por el embajador de Israel, Gil Artzyeli, de participar de la misión lunar Beresheet 2

de la ONG israelí SpaceIL. Los senadores solicitaron al Ejecutivo reconsiderar la decisión

Sin embargo, la ministra Etecheverry explicó que “se decidió no participar porque el proyecto estaba cerrado. Solo se iba a hacer el proceso de construcción y no implicaba aprendizaje para nuestros ingenieros. Lo que se ganaba era cero”. Frente a ello los senadores Rojo Edwards, Iván Moreira, Pedro Araya, Alfonso De Urresti y Jaime Quintana, según el portal de noticias de El senado, abogaron por continuar revisando esta materia, esta vez con la presencia del canciller Alberto van Klaveren. Aseguraron que “esta es una decisión que nos representa como país”, “es una invitación única y es muy posible que no se vuelva a repetir”, “hubiéramos sido el segundo país en el mundo en alunizar en la parte oscura”, “si las razones eran económicas, los 7 millones de dólares son marginales”.

Mira aquí la sesión del Senado

