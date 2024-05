Preparan la primera película sobre el estallido social: Será protagonizada por Luis Gnecco y contará la historia de un vocero del Rechazo

El actor nacional Luis Gnecco protagonizará «La Fuente», una película ambientada en el estallido social de octubre de 2019 y que adaptará la historia de Carlos Siri, el dueño de la Antigua Fuente (exFuente Alemana), local ubicado en las inmediaciones de Plaza Italia y que fue vandalizado en reiteradas oportunidades durante las protestas.

Si bien la cinta aún no ha terminado la etapa de producción, el primer adelanto ya fue publicado en YouTube, donde se puede ver a Gnecco caracterizado con un delantal de cocina blanco y utilizando una katana samurái, además de varias imágenes de violencia callejera y barricadas.

«Es una ficción que toca el estallido, porque el estallido atraviesa la vida del protagonista. Está entre vender o no, hay pugnas familiares y además está enfermo. En esas circunstancias él no tiene nada que perder y defiende su boliche hasta el final», señala Gnecco respecto a la película.

Según informó Cooperativa, el mismo Carlos Siri participó en la producción y ayudó a Luis Gnecco a construir su personaje. Además, entregó imágenes y material audiovisual capturado por él mismo durante el estallido social.

Actualmente, «La Fuente» se encuentra en etapa de crowdfunding, proceso en el cual busca reunir $360 millones para lograr su realización.

La fallida incursión política de Carlos Siri

En febrero de 2023, Carlos Siri denunció que el diputado Diego Schalper (RN) le había prometido llevarlo de candidato al Consejo Constitucional luego de que éste asumiera la vocería del Rechazo a la primera propuesta de Carta Magna elaborada por la Convención. Sin embargo, una vez que inscribió su nombre en el Servicio Electoral y realizó los trámites notariales correspondientes, el parlamentario le dejó de contestar el teléfono.

«Le confirmé y le dije que yo iba. Ordené mis cosas y todos contentos. Incluso, después me llamó Francisco Chahuán antes que yo me decidiera, y me dijo que esto era por Chile y toda la cosa y blablablá. Bueno, hice todo lo que tenía que hacer, los trámites, me inscribí en el Servel. Hice los trámites en notaría y toda la cosa. Después no supe más», contó Siri.

Finalmente fue Bruno Baranda el elegido por Renovación Nacional para llenar el cupo que se le había prometido a Siri. Una vez que la tienda inscribió su candidatura, le pidieron al dueño de la Antigua Fuente hacer campaña por su reemplazante, pero éste se negó.

«Yo le dije que trabajar con RN después de todo lo que pasó y que se había llegado a un acuerdo para después terminar en nada, la verdad no me interesaba. Las cosas no se hacen como las hizo RN, así no se hacen. Yo vengo del mundo de las empresas, se supone que uno tiene palabra», cerró el frustrado candidato.