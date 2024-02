Presidente Boric en marcha contra la delincuencia en el Barrio Yungay: «Esto me preocupa y ocupa»

Durante la tarde de este jueves, el Presidente Gabriel Boric llegó a la ‘caminata del silencio’, una movilización realizada por los vecinos y vecinas del Barrio Yungay en rechazo a los últimos delitos que se han cometido en el sector en las últimas semanas.

La actividad comenzó a las 19:30 horas e inició en la intersección de calle Huérfanos con Maipú. Después, los asistentes se trasladaron hasta el Parque Portales. En aquel punto, se encontraron con el Jefe de Estado, quien desde que asumió la Presidencia se cambió hasta el mencionado barrio, alquilando una vivienda ubicada en calle Huérfanos, entre Libertad y Esperanza.

El Mandatario entregó unas palabras a los asistentes, en las que expresó su preocupación y solidaridad en torno a los problemas de seguridad que enfrentan los vecinos.

“Venía llegando del trabajo y me cuentan de esta manifestación. Me pareció importante venir a decirles un par de cosas: lo primero, es que como persona empatizo plenamente con ustedes, con las demandas que están haciendo y también con las víctimas de la delincuencia”, indicó.

Sin embargo, planteó que “no basta con palabras al aire. Acá lo que se necesita son acciones concretas porque tenemos un problema real en América Latina. La inseguridad afecta a la vida cotidiana de miles de chilenos y chilenas, y restringe el ejercicio de otros derechos”.

En ese sentido, aseguró que la seguridad es uno de los temas prioritarios para el Gobierno.

«Sepan, vecinos y vecinas, que esto me preocupa, me estremece, pero por sobre todo me ocupa a mí y a mis colaboradores», afirmó.

“Hemos hecho hartas cosas que no han sido suficientes, y por eso hoy tomé varias decisiones en línea de fortalecer precisamente la seguridad, especialmente en la región Metropolitana», dijo en relación al anuncio del refuerzo del plan Calles sin Violencia, la creación de un gabinete por la seguridad y la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Boric, además, recordó que «estamos teniendo un gabinete de seguridad permanente, que está integrado por la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, el subsecretario de Defensa, el subsecretario de Justicia».

El Mandatario, también abordó los orígenes de la delincuencia, y señaló que “la mejor manera de enfrentarla a corto plazo, es tener mano dura con los delincuentes, y a largo plazo mejorar la cohesión social. Por eso es importante esta manifestación”.

“Se merecen paz”, dijo la autoridad y añadió que “tenemos que unirnos, esto no es de izquierda contra derecha. Esto es todos juntos. El pueblo honesto, trabajador contra la delincuencia», cerró.

