Presidente Boric sobre embajador de Chile en Argentina: «Lo designo yo, no al otro lado»

El presidente Gabriel Boric se refirió este martes sobre las elecciones en Argentina, donde resultó electo el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Durante la designación del proyecto de ley que crea el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, Boric fue consultado sobre la designación del representante de Chile en Argentina.

Al respecto, reiteró que como jefe de Estado trabajará para mantener las relaciones con Argentina, independientemente de las diferencias políticas que comparten ambos mandatarios.

“No necesito que nadie me diga lo que como Presidente tengo que hacer o no. Acá tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones y, por lo tanto, voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existan», señaló Boric, citado por T13.

«El pueblo chileno con el pueblo argentino son pueblos hermanos, por lo tanto, mi deber como Presidente de la República es que, independiente de las diferencias políticas que sin lugar a duda existen entre el Presidente electo y el Gobierno en ejercicio en Chile, nuestros pueblos y nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras», añadió.

Consultado sobre las presiones que apuran el tradicional llamado a su par recién electo, el mandatario chileno aseveró que tratará de comunicarse este martes con Milei.

«Vamos a tratar de conversar hoy. Cuando yo fui electo hubo como una semana completa de llamados, pero estamos tratando de hacer la comunicación. Me parece que estas son cuestiones de Estado que hay que hacerlas a nivel institucional. Espero que suceda hoy», indicó; citado por CNN Chile.

Con respecto a la designación del embajador de Chile en Argentina, Boric reafirmó que buscará a un representante con las mejores competencias, para mantener las relaciones entre ambas naciones, haciendo de un lado cualquier diferencia política o ideológica.

«Nosotros vamos a designar a un embajador con las mejores competencias para eso, pero el embajador lo designo yo, no al otro lado y eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina. No les quepa duda que independiente de las diferencias, esas diferencias políticas no nos pueden nublar en que nuestra integración entre Chile y Argentina es absolutamente necesaria y es lo que voy a defender durante todos los años que nos quedan de mandato», recalcó Boric.

Te interesa leer:

Presidente Boric tras triunfo de Milei en Argentina: «Trabajaré por mantener a nuestras naciones unidas y colaborando para el bienestar de todos»

Javier Milei es el presidente electo de Argentina